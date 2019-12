4 de dezembro de 2019

A cúpula do Mercosul se reúne nesta semana em Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha famosa por seus vinhedos e atrações turísticas. Os moradores, empresários e políticos com toda a certeza trabalharam unidos pelo desenvolvimento da cidade e do turismo na região, semeando tudo isso que agora vem dar os frutos esperados. Imaginem a receita em todos os segmentos comerciais da cidade com um evento deste porte? Isso é fruto de trabalho, humildade e visão sobre o potencial turístico.