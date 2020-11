13 de novembro de 2020

Daqui a dois dias o santa-mariense deverá votar por força de lei dentro da idade limite e ainda na madrugada de domingo saberemos dos seis candidatos quais deles vão disputar a cadeira do executivo no dia 29 de novembro. Escrevo isso porque pelo momento atual dificilmente teremos a vitória no primeiro turno. E ao mesmo tempo saberemos também quem serão os 21 vereadores, os novos e os reeleitos e a Câmara estará constituída para quatro anos de mandato. Na certa na segunda de manhã primeiro teremos as negociações com os quatro que não conquistaram vaga no 2º turno e suas siglas partidárias, quem vão apoiar? Teremos também segunda-feira aos vencedores, mesmo faltando o 2º os pedidos de emprego e o mais sacrificante talvez seja pagar os cabos eleitorais corretamente, que não foram poucos, mas gerou empregos o que foi bom para a cidade. Faltam dois dias e o eleitor tem ampla liberdade de votar em quem quiser para o executivo e legislativo, saiba escolher e avaliar para depois não ficar comentando que o eleito nada fez em quatro anos. A hora é agora, com tanta campanha eleitoral e tanta informação, planos de governo em todas as partes o eleitor tem elementos suficientes para votar. Qualquer dúvida busque informações, pois hoje com facilidade você consegue. E para quem reside fora, mas vem a Santa Maria para votar, rever a cidade onde morou, trabalhou e estudou, deixou amigos e colegas, oriente-se para saber quem são os candidatos, sua importância no contexto político e o quanto serão úteis pelo futuro de Santa Maria que todos almejamos. A Justiça Eleitoral tem sua sede na Avenida Medianeira, fundos do Centenário, na certa terá plantão para orientar e tirar dúvidas. Inclusive para quem vai justificar esse ano para evitar o distanciamento ficou mais fácil pelo aplicativo.

Feirão Colonial: é amanhã, todos os sábados na Rua Heitor Campos no Terminal Dom Ivo. Da região central feirantes e produtores trazem seus produtores trazem seus produtos para abastecer Santa Maria e percebe-se a qualidade do que é exposto e comercializado. Mas contata-se também a preocupação do meio rural com o clima atual e a estiagem prejudicando a produtividade e consequentemente o aumento de valores. A coordenadora do Projeto Esperança, Irmã Lourdes, está com quase tudo pronto para a Feira da Primavera no dia 5 de dezembro neste mesmo local fortalecida e valorizada pelos consumidores. O Programa A Cidade, o Jornal A Cidade e a Rádio Imembuí das 10h às 12h estarão transmitindo ao vivo e preparando para a Feicoop que acontece nesse ano em formato diferente via redes sociais desde o dia 1º até dia 15. Presencial será no dia 5 a Feira da Primavera e no dia 12 a Feicoop. Santa Maria pela pandemia será prejudicada nesse ano em todos os segmentos, pois é um evento de quatro dias presencial em que a cidade recebe visitantes de todo país e algumas partes do Mercosul.

Hoje: Dia Mundial da Gentileza surgiu há mais de 20 anos em Tóquio e no mundo atual quem não é gentil e não se comunica em todos os segmentos e profissões é muito difícil obter sucesso. Seja qual for o gesto que você fizer hoje ele será importante, principalmente quando alguém está revoltado, ouça e faça um gesto positivo ou algo mais ou dê um aperto de mão para desarmar o agressor. É um 13 para meditar, é só ver agora a campanha eleitoral quanta gentileza dos candidatos para conquistar o voto, aí está o exemplo. De acordo com a maneira com que procedem o voto é conquistado.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.