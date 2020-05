Eleições Municipais

28 de maio de 2020

A Constituição prevê para este ano esse pleito e para 2022 o outro para presidência da República. Devemos estar atentos ao que a OMS vem divulgando, especialistas também, de que o coronavírus se instalou e agiu nas capitais e agora virá para o interior e que o pico maior será até agosto. Temos clima para uma eleição? Vamos ficar atrelados a opiniões mínimas de autoridades que são contra prorrogar os mandatos para 2022 e não realizar as eleições neste ano. A data poderá ser transferida de outubro, mas elas devem sair. Dá para avaliar o custo de uma eleição. Não seria viável ouvir os eleitores? Marcar um plebiscito virtual em que o cidadão vota fornecendo sua idade e título de eleitor e se manifesta se quer as eleições agora ou em 2022 e que os atuais mandatos sejam prorrogados. Fala um teste, já que tudo é eletrônico, porque não ouvir a população em geral. Somos bem representados em Brasília, mas como é democracia o povo deveria se manifestar, não indo às urnas, mas sim usando o voto eletrônico para se ter uma base do que o povo realmente quer. E ao mesmo tempo que o povo seja bem informado sobre o custo de uma eleição, só o Fundo Eleitoral e Partidário possui valores consideráveis que poderão fazer falta na saúde. Quem manda no Brasil é o povo, para tanto que seja ouvido, sem gastos. Constatamos que em Brasília já tem contatos entre as autoridades para estudar e avaliar o que fazer dentro do que determina a Constituição, não é difícil mudar a data das eleições só deste ano é só fazer uma emenda e o parlamento aprovar. Não será fácil resolver porque tem deputados, candidatos a prefeitos e na próxima eleição a deputado, e além disso os vereadores são os cabos eleitorais do parlamentar. Fique atento neste momento aos efeitos do coronavírus e vamos adiar as eleições para uma única em 2022 que possa recuperar em partes os gastos do Brasil neste momento, pois o contribuinte e a produção estão sentindo o mercado e consequentemente a arrecadação governamental será reduzida e até o presente não tenho conhecimento de nenhum setor dos três poderes que tenha feito corte de gastos para colaborar com a economia do país. Essa é minha sugestão e que chegue a quem é de direito, se forem válidas, levem adiante o assunto.