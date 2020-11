Eleições municipais

26 de novembro de 2020

Amanhã é o último dia da propaganda eleitoral e deveremos refletir sobre as eleições deste ano. Já tem gente que se arrependeu de eleger o seu preferencial a vereador, nem posse tomaram, no impulso a pessoa acaba votando. Agora aguente quatro anos. Mas o nosso convite é para reduzirmos o número de ausências, foram 58 mil que não votaram. Por ser uma cidade cultura é muita gente, o seu voto é importante, por isso que é um dever cívico. Faça um esforço, os mais idosos podem começar cedo e comparecer às urnas. Faça sua escolha entre o prefeito e o vice atuais. Todos são conhecidos, políticos atuantes e a opção é do eleitor que tem o dever de votar. Esqueça o voto em branco ou a multa, para o bom brasileiro não podemos essa colocação. Segunda-feira, após a apuração que a mídia divulgue que Santa Maria correspondeu ao chamado e o povo foi votar. E o que for eleito terá muito a fazer. Ambos conhecem muito bem a cidade, estiveram juntos durante três anos, sabem dos projetos e obras em andamento e do que Santa Maria, mas a escolha é sua.

Programa A Cidade: primeiro acompanhe nossa página diária no site, sempre terá alguma informação de seu interesse. E sábado das 10h às 12h ao vivo da Rádio Imembuí. No dia 5, no mesmo horário estaremos na Feira da Primavera Regional onde já estará acontecendo a Feicoop, visite-nos. E nos dias 3 e 17 o jornal impresso. Dúvidas ligue 55 98407-1000.

Trezena a Imaculada Conceição: continua hoje às 18h na Catedral Metropolitana, vamos rezar pedindo chuva em abundância para evitarmos transtornos mais adiante. O assunto de hoje será ‘A Imaculada e a Segurança’.

Bradesco: o quanto citei esse banco dias atrás pela falta de bom atendimento, só nos caixas eletrônicos. Mas hoje consegui registrar a minha prova de vida, quero agradecer aqui ao Heitor que reside em Camobi, é funcionário do banco, e nesse domingo será presidente de sessão no Colégio Altina Teixeira, ele que veio de Pelotas me contou que ficou impressionado com o número de pessoas que deixaram de votar naquela sessão. Devo informar também que às 8h30 até às 14h o banco está aberto e sempre tem uma assistente para ajudar os idosos a fazer suas operações. Esse é meu jeito de levantar questões ou elogiar na hora que precisa. A partir de hoje mudei a imagem e sugiro a quem precisa ir cedo ao Bradesco para ser bem atendido.

Nozes: você sabe como floresce um pé de nozes? E como surge aquele produto? Nessa árvore, de fundo de quintal ali está o início de sua germinação.

Dia Mundial de Ação de Graças: uma data importante e para quem leu da onde nasceu Black Friday é marcante nesse dia que começa a grande festa nos EUA, ou seja, as liquidações. Por aqui também chegou e já começou inclusive com horários alterados no comércio. E amanhã 27 é dia de Nossa Senhora das Graças, em Santa Maria a Capela localiza-se na Avenida Osvaldo Cruz onde nasceu o Terço dos Homens às quintas-feiras e onde o diácono João Luiz Pozzobon fazia suas orações.

Oração Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero.

Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo!

Meu Santo Expedito Vós que sois um Santo guerreiro,

Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados.

Vós que sois o Santo das causas urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade.

Atendei ao meu pedido. “Fazer o pedido”.

Meu Santo Expedito ! Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência.

Devolvei-me a paz e a tranquilidade.

Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.

Muito obrigado.

(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Fazer o Sinal da Cruz)

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.