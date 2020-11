Eleições municipais 2020

13 de novembro de 2020

A pandemia fez com que as eleições de outubro fossem realizadas em seu primeiro turno no dia 15 de novembro, uma data histórica pela Proclamação da República. A covid-19 mudou e a legislação se adequou, mas nem assim houve redução de custos da campanha eleitoral e o contribuinte que paga, através do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário para que possamos eleger os nossos representantes. E nesse ano com custo maior devido às medidas de segurança como álcool gel, máscaras, entre outras.

Em nossa cidade o santa-mariense e os eleitores já amadureceram, já ouviram propostas de todos os lados, com uma bagagem de conhecimento de cada candidato poderemos ter uma excelente gestão a partir de 2021 se o eleito colocar em prática o que foi dito na campanha. Os seis candidatos estão preparados para administrar o nosso município e planejar um futuro promissor em todos os segmentos. Agora é dever cívico de cada eleitor votar dentro das leis brasileiras para que saiba escolher e não levar em conta a amizade, o parentesco, os favores recebidos e sim separar todos esses fatores porque é importante através do voto elegermos o prefeito, vice e os 21 vereadores. O primeiro turno vai apontar o legislativo, mas pelo que se acompanha na campanha eleitoral deveremos ter o segundo turno para prefeito, nenhum dos seis candidatos é favorito a vencer no dia 15, mas eleição é como jogo de futebol, depois do jogo ou após o voto que teremos o resultado final. E se acontecer o segundo turno tenham certeza que dia 16 já começam os interesses entre os partidos e as negociações para quem for disputar o executivo no dia 29 trazer para si o maior número possível de partidos.

Santa Maria uma cidade que cresceu além do esperado nos últimos tempos requer gestores públicos, planejadores, empreendedores e que busquem o diálogo não só com a comunidade num todo, mas também com aqueles que concorreram ao executivo para que venham somar-se e aproveitar seus conhecimentos para uma grande gestão municipal nos próximos quatro anos. Temos uma riqueza incalculável, a bondade do santa-mariense, um povo simples, comunicativo e empreendedor. É necessário que alguém faça a linha de frente, nessa edição registramos a foto dos seis candidatos e seus vices.

NÃO ESQUEÇA:

DATA: 1º turno – 15 de novembro

Horário: 7h às 17h (das 7h às 10h preferencial para pessoas acima dos 60 anos).

O que levar: Documento de identificação com foto, título de eleitor para consultar seu local de votação. Mesmo sem o Título é possível votar desde que você saiba seu local de votação. Também é possível baixar o e-Título no seu celular e encontrar informações.

Voto obrigatório: para brasileiros com idade entre 18 e 70 anos. Facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos.

ATENÇÃO:

Saia de casa com máscara;

Se possível leve sua caneta;

Leve anotados os nomes e números dos candidatos;

Mantenha a distância mínima de um metro e evite contato físico com as pessoas;

Higienize suas mãos antes e depois de votar;

Se estiver com febre fique em casa.

