Eleições municipais

24 de setembro de 2020

Passou as convenções, teremos agora até o dia 13 de novembro para ouvir bons projetos, o desejo de cada candidato a prefeito de transformar a cidade e pelo que temos visto até o presente sem as mídias ainda, Santa Maria vai ser restaurada e totalmente inovada. Alguns com experiência administrativa, empreendedores, outros sempre estiveram na sombra da política. Tem candidato e partidos para o eleitor saber escolher, não é só chegar e votar, tem que preparar-se para depois não estar criticando que o candidato prometeu e não cumpriu. Feliz daquele concorrente que visita as comunidades, não promete emprego, nem obras e nem milagres. Ele está em silencio fazendo sua campanha e depois se vencer vai ver a receita e o comprometimento da mesma para saber o que sobra para investir no município. Santa Maria possui uma riqueza de virtudes e de segmentos com bons rendimentos, não um único caminho e sim vários. Falta determinação, dedicação, trabalho, fiscalização dos serviços executados e hoje no mundo moderno é preciso buscar parcerias com a iniciativa privada, principalmente aqui, fato inédito em que o Plano Diretor prevê a todo investidor que ofereça ao município a contrapartida para poder levar adiante os seus projetos. Mas saber escolher para o executivo e o legislativo também. Já comentei há poucos dias sobre a professora Ceura Fernandes Miotto que me mostrou nos arquivos a história de seu pai Pedro Fernandes da Silveira e lá estava a nominata ados vereadores do passado, para quem cuida esses detalhes dá para refletir a diferença do parlamento antigo e nos últimos tempos. E nos candidatos deste ano que são centenas dá bem para escolher, é um direito que cada um tem em concorrer a um cargo eletivo, a decisão é do eleitor e quem ele quer que o represente na Câmara. O momento atual exige sempre do político ética, transparência, trabalho e dedicação pelo que se propõe: trabalhar pelo povo, mas nem sempre nos deparamos com essa situação. Por isso estamos assistindo uma campanha eleitoral que pelo visto será econômica, mas o mais importante é o candidato visitar seu eleitor e não só nas redes sociais e daqui a pouco pela mídia rádio e TV apresentar planos de governo, isso não passa de uma ilusão, porque em nenhum cargo se constata que o plano apresentado na campanha por falta de recursos tenha sido levado adiante. Mais uma vez, fiquem atentos e não reclamem depois.

Jornal A Cidade: em outros tempos circularia hoje, mas ainda não estamos em condições plenas para volta ao normal. Agendamos para o dia 8 de outubro a próxima edição, mas as anunciantes são valorizados três vezes por dia na Rádio Imembuí e nos sábados por duas horas, bem como em nosso site www.jornalacidade.com.

Espaço público: mais de 50 empresas adotaram canteiros e praças. Em algumas partes já registramos a beleza das flores. Pessoas aparentemente cultas, que devem ter patrimônio e um bom serviço, recebi denúncias que estão arrancando as flores, talvez para replantar em casa. A comunidade deve se mobilizar constatando alguém destruindo ou arrancando flores ligue para o 190. Eu queria ainda que plantássemos árvores frutíferas, alguém acha que iam amadurecer antes de serem levadas?

Primavera chegou: depois de ficar em casa o que se constata é a imprudência de alguns condutores, nem parece que fizeram exames. No final da tarde passe na lateral em frente ao Bangalô e registre a audácia e a imprudência de alguns condutores. Não sei como conseguem passar, inclusive a tele-entrega com aquela caixa na garupa.

Lei do Trânsito: só falta o presidente sancionar. Não deverá vetar, partiu dele a ideia. Renovação da CNH em até 10 anos, mas com limitações e os pontos aos infratores para serem penalizados dependendo da gravidade até 40. Cada um conduza seu veículo aplicando os ensinamentos recebidos para que não precise usar a lei.

Oração a São Cristóvão

Ó glorioso mártir São Cristóvão, alma generosa que caminhaste como gigante nos caminhos da virtude, até o extremo de confessar o vosso Batismo misturando o vosso sangue ao precioso Sangue de Jesus Cristo, divino Redentor nosso. Confiados na eficácia de vossa intercessão, nós vos rogamos nos livreis de todos os perigos e acidentes nas viagens que empreenderemos durante esta vida e sobretudo na última jornada para a casa de nossa eternidade. Á vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Livrai-me sempre de todo os perigos. Rezar pai nosso, Ave Maria e fazer o sinal da cruz.

