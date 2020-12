Eleições 2º turno

30 de novembro de 2020

Agora é unir esforços da comunidade, dos eleitos e os que não conseguiram lá chegar colocando suas ideias sob apreciação para vermos Santa Maria num crescimento espantoso. Sempre sou pela continuidade, time que joga bem não se troca, nem técnicos e nem jogadores. Não lembrarmos o início do governo Pozzobom e Cechin em que estavam tomando conhecimento da realidade naquela época, mas nesse ano as coisas mudaram, a cidade teve investimentos, obras e lamentável que os atuais detentores do cargo tenham se separado depois da união de três anos, cada um para um lado e o eleitorado que elege viu por bem de continuar com o que vinha sendo feito elegendo o atual prefeito. Lamento mais uma vez não só aqui como no estado a ausência do eleitor, 64 mil não foram votar, é muita gente. Como dizia um líder local no sábado ‘quem não vota é covarde, não exerce seu direito e não ama a cidade que o acolhe’. Alegrias e tristezas, mas isso é a democracia e o jogo político. Estive nos dois comitês dos candidatos, por último assisti o final da apuração e o contentamento da equipe reunida e os aplausos, depois na via pública e a partir de agora a certeza de que o Jorge e seu novo vice a partir de janeiro vão investir no que foi dito na campanha. Rodrigo Décimo é novo na política, mas é empresário, sabe ouvir e dialogar e será um grande parceiro para condução a partir de janeiro da nova gestão. Na foto, jorge recebendo seu vice e entregando a caneta a ele para que faça bom uso.

PSDB no estado: fortalecido pelas vitórias em Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria, não só a sigla como outros partidos já é um aquecimento para as eleições de 2022 e como deverão ser.

Gastos na campanha: agora todos os candidatos devem prestar contas legalmente para a justiça eleitoral. Eu tenho uma dúvida com tantos gastos e tantas doações será que é possível fazer um pente-fino e apurar realmente a verdade? Cada um tire suas conclusões.

Jornal A Cidade: preparando a edição de quinta-feira até amanhã estamos recebendo anúncios, se você tem interesse em investir no jornal mostrando sua produção e sua marca. Faremos um relato das eleições e da abertura no sábado dia 5 da feira da Primavera e da FEICOOP que terão transmissão ao vivo pela Rádio Imembuí, esteja conosco. Ansiosamente hoje aguardamos a decisão do governo do estado sobre a bandeira vermelha, não podemos só esperar o poder público é necessária a conscientização de todos.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.