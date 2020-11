Eleições 2020

16 de novembro de 2020

A confusão e a confiança na tecnologia: deu para perceber, confiaram no computador e viu o que aconteceu ontem? Tirem suas conclusões.

Hoje, 16 de novembro: alguém lembra a data de ontem? Proclamação da República. Não só foi as eleições. Agora já temos os 21 vereadores eleitos pelo povo e agora cumpre a sua promessa de campanha e que os demais colaborem com eles para esperar daqui a quatro anos uma nova eleição.

Venceram o Sérgio e o Jorge: vão para o segundo turno. Os dois conhecem Santa Maria, eram amigos, trabalharam juntos três anos, sabem todas as mazelas de Santa Maria e sabem o que precisam fazer. Então agora nesses 15 dias de campanha cada um de nós vai julgar qual dos dois deverá governar o município. O bom mesmo é que ficassem os dois a partir do dia 29 de novembro, mas é impossível. E compete a cada eleitor pensar no futuro de Santa Maria e avaliar. O Sérgio não tinha a caneta, mas conhece Santa Maria. O Jorge tem trânsito livre e conhece os caminhos para buscar verba, ele é uma liderança. Os dois estão em condições de gerenciar Santa Maria pelos próximos quatro anos. E os outros partidos na certa vão apoiar um dos dois, cabe a cada um deles negociar, ou seja, negociações de cargos para apoiar um ou outro. Vamos acompanhar a partir de hoje e vamos viver um novo momento. E aos derrotados que não conseguiram chegar lá, hoje começa uma dor de cabeça, pagar as contas da campanha.

Vinícola Velho Amâncio: é uma das primeiras a cultivar parreiras e produzir vinhos aqui, com suas marcas o principal é o espumante. Dia 16 no ano de 1982 foi lançada a vinícola pelo saudoso Amâncio Pires de Arruda, hoje dirigida pela família Fogaça, o Rubens, Arlene e a filha Aline.

Primeiro turno: encerramos. Agora é acertar as contas com os cabos eleitorais, pagar as gráficas e para quem não vai ao segundo turno guardar as bandeiras para a próxima e deixar cair a ficha de que não deu, consolar-se. E aos que tem a promessa de emprego depois do segundo turno vão trabalhar novamente e terão esperança de obter vitória em um emprego. Todos nós devemos fazer a reflexão sobre o quanto foi gasto nessa eleição, quantos não foram votar pelo desânimo. São milhões de pessoas desempregadas e mesmo que tenha sido passageira foi um ganho extra, podendo ter até ações trabalhistas.

E o novembro caminha: só duas semanas para terminar o mês coma s eleições dia 29. Temos várias datas a comemorar, todos nós somos devotos a algum santo. Acompanhe Nossa Senhora da Saúde padroeira da Quarta Colônia e anualmente acontecia a festa em Faxinal do Padre Pio e teremos só a missa no dia 22, às 15h no Cerro Comprido, mesma data da padroeira Santa Cecília a padroeira dos músicos. Dia 25 Santa Catarina de Alexandria padroeira do bairro Itararé e mais uma santa conhecida, Nossa Senhora das Graças no dia 27. Cada um escolhe sua devoção, sempre pelo bem de cada um e solidário com a comunidade. Vamos nos preparar para o final de ano, não sabemos ainda como será o Natal, mas teremos a partir do dia 25 a trezena a padroeira de Santa Maria, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é uma integração da comunidade, às 18h diariamente terá um convidado que vai dar o seu depoimento. E vamos começar a limpar a cidade e não esperar só a prefeitura, quem puder pinte, limpe e através da esperança o próximo ano deverá ser diferente de 2020 até porque teremos novos prefeitos, vereadores que com tantas promessas e ideias novas teremos uma Santa Maria revitalizada. Será? E nós continuamos nosso trabalho com o jornal impresso circulando dia 17 de dezembro, mas não faltam informações diárias de Santa Maria em nosso site bem como nos sábados na Rádio Imembuí das 10h às 12h. Nossa pauta é valorizar o empreendedorismo em todos os segmentos.

Ligações telefônicas: não têm hora e nem dia, pelo celular ou no fixo. São as operadoras vendendo planos graciosos ao consumidor. É banco oferecendo cartões, cobrando contas. Já citei aqui e o mais grave é o Bradesco que quase não atende o cliente presencialmente. Lá estive há poucos dias e é das 11h às 14h, acho que eles pegam a nominata dos clientes do banco que têm cartão de crédito e começam a ligar, tudo gravado, pague a fatura do seu cartão e se já pagou desconsidere. Ninguém faz nada, onde está o Ministério Público e ao Código de Defesa do Consumidor para dar um basta. E geralmente o aposentado é a maior vítima que recebe as ligações. Sou aposentado e nem cartão de crédito tenho. Será que alguém um dia vai tomar providências?

