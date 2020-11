12 de novembro de 2020

Uma data importante nesta quinta-feira, 12 de novembro, comemora-se o dia do diretor de escola. Há muito tempo que os investimentos em educação são restritos falta professores, em algumas partes atrasam salários e o mais grave é a estrutura de cada escola com prédios antigos e sem manutenção e forçadamente algumas tem associação de pais que são o braço direito para a direção dos colégios. Imagine neste ano em que o estado atrasou, mas nem assim na certa tirou o empenho da direção e dos professores para oferecer um aprendizado com qualidade aos alunos que ali frequentam. Enquanto os governantes não investirem fortemente na educação, na estrutura e no ensino integral profissionalizante não avançaremos. O que falta em nosso país são escolas que preparam empreendedores e além disso que qualifiquem profissões, pois em vários segmentos a pessoa aprende pela sua vontade. Mas seja como for, nessa data reconhecemos os méritos dos professores. Imagine um diretor de escola neste ano, com as aulas a serem recuperadas, muitas vezes falta equipamentos e outros meios necessário para que o estudante receba o que tanto procura que é o ensino. Esse é o caminho com a doação de notebooks pelo governo estadual e aporte do BNDES.

Supermercados: vamos recordar o boteco de vila, depois o armazém, a mercearia, aí surge o mercadinho familiar, surge o mercado com tudo para todos, surgem as redes que se torna mais fácil asa compras barganhando o preço que nem sempre é repassado aos consumidores. Como comentamos na semana, no último sábado em um posto local avistamos gasolina a R$ 4,43 e no domingo R$ 4,64. Nossa cidade é bem servida no segmento, a rede de mercados conta com dezenas e com atacados que tornaram-se referência regional, mas voltaram com entusiasmo os mercadinhos de família que podem abrir aos domingos e na pequena compra ele acaba sendo útil aos moradores de sua região e vende até no caderno para pagar no final do mês porque confiança e credibilidade não se compra, se conquista com o tempo. Lamentamos que nossos mercados não abrem aos domingos, evidente que é um sacrifício para os trabalhadores, mas o consumidor gastaria mais tendo mais tempo para escolher. O argumento de alguns é que abrindo geral os pequenos acabariam fechando. Nesta quinta-feira parabenizamos todos os empresários do setor inclusive a Rede Super que lançou essa semente no passado de compra conjunta, inclusive o presidente local Bertagnolli ocupa um cargo de destaque nacionalmente no setor mercadista. Nosso trabalho no Jornal A Cidade, no nosso espaço na Imembuí e nessa página diária sempre pauta o que é nosso, o que é daqui, o empresário que nos dá suporte para podermos levar até os leitores notícias positivas que enaltecem a todos nós. E salientamos o quanto o setor mercadista emprega trabalhadores em nossa cidade. Parabéns às direções e seus colaboradores. A concorrência existe, quem sabe comprar e cativar o consumidor sempre está na linha de frente.

Ensino remoto: já que falamos em educação, o ano está chegando ao final, aquelas crianças e jovens que passaram quase o dia inteiro em frente ao computador sem contato externo ou convívio com outras pessoas acabaram ficando distantes do que acontece no mundo por só verem em sua frente a tela. Isso não é perigoso para o futuro? Pouco se fala nisso e para algumas escolas é vantajoso ser assim pela economia, e agora algumas estão voltando com distanciamento e alguns colégios particulares inclusive recebendo os alunos com alternância entre as semanas e a redução na mensalidade é mínima, cada um julgue o que é correto. Sabemos que a escola tem custos, mas quanto economizou de março até o presente. A situação do ensino em nosso estado está delicada, a culpa é da pandemia evidente, mas há falta de estrutura e bom senso por algum estabelecimento. Mas sigam em frente, os pais cumpram seu dever que a volta vem, seus filhos precisam de educação. Precisamos mudar o ensino distância pois o presencial rende muito mais desde que seja muito bem conduzido e as redes particulares devem refletir sobre o quanto as famílias padeceram neste ano para manter em dia as mensalidades.

Perdas e prejuízos: herbicidas são úteis para os produtores pois poupam tempo na manutenção da produção, mas se colocados de forma irregular podem causar problemas em outras culturas. Uma das que mais tem sofrido com a aplicação é a uva, mas também estão na lista a ameixa, a oliveira e o tabaco. A secretaria estadual de agricultura está fazendo análises de materiais coletados e nesta sexta saem mais laudos sobre a chamada deriva, em que resíduos de herbicidas hormonais são encontrados em outras culturas causando prejuízo a esses produtores.

Eleições no domingo: o futuro de Santa Maria depende do seu voto, tanto executivo quanto para o legislativo. Os vereadores têm a nobre missão de legislar, fiscalizar em geral o serviço do executivo. Precisamos mudar, eles não são agenciadores de emprego como muita gente pensa, o eleitor deve votar sem qualquer interesse para que tenham liberdade de produzir. E na semana imagine até sábado o que ainda será visto de pessoas trabalhando com bandeiras, santinhos, abordando pessoas, os candidatos buscando votos, ainda bem que não tem sujeira na via pública, talvez pelo valor a ser pago para a propaganda política e as gráficas perderam com isso pois o dinheiro é contado esse ano. O centro colorido com propagandas, mas respeitaram a parte do viaduto em que o comércio informal tomou conta prejudicando quem está estabelecido. Quantos empregos emergenciais que ajudam as pessoas financeiramente e a partir de segunda-feira acabou, mas vamos em frente e cada um faça sua escolha, o voto é secreta.

Hoje: Dia Mundial da Gentileza surgiu há mais de 20 anos em Tóquio e no mundo atual quem não é gentil e não se comunica em todos os segmentos e profissões é muito difícil obter sucesso. Seja qual for o gesto que você fizer hoje ele será importante, principalmente quando alguém está revoltado, ouça e faça um gesto positivo ou algo mais ou dê um aperto de mão para desarmar o agressor. É um 12 para meditar, é só ver agora a campanha eleitoral quanta gentileza dos candidatos para conquistar o voto, aí está o exemplo. De acordo com a maneira com que procedem o voto é conquistado.

