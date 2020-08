1 de agosto de 2020

O nome assusta por sabermos o quanto o povo é penalizado com a tributação, mas é um projeto solidário que visa acima de tudo ajudar as pessoas. A temporada é de doar às escolas ar condicionado que sempre serão bem-vindos, fruto de trabalho da prefeitura. Mas também neste ano R$ 1,2 milhão foi retido e o contribuinte repassou para as entidades cadastradas, Santa Maria poderia reter R$ 23 milhões. Só neste ano estavam cadastradas 17 entidades e como se sabe o dinheiro vai para Brasília e lá é compartilhado daquele jeito ‘quem dá mais recebe’. Comecem agora um trabalho para o ano que vem para que mais dinheiro fique em Santa Maria. Não é fácil conscientizar o contador e o empresário para fazerem esse trabalho, alguns acham muito serviço, mas alguém está à espera dessa migalha que para uns é insignificante, mas para quem mais precisa é bem-vinda sempre, não importa o valor. É bom salientar a dedicação da Rosaura Vargas coordenadora do projeto educação fiscal que faz um relevante serviço.

Isolamento social: na semana fizemos parte. Estamos em 6º lugar, precisamos a partir de hoje ficar mais em casa e segunda-feira na contabilidade estarmos em 1º aí indica que estamos bem. Gente, vamos respeitar as regras, agradecer o que você obteve de graças divinas, estar em casa com a família reunida e com saúde. Até ontem eram 26 óbitos e vamos olhar pelas mais de 90 mil vítimas deste país. Que Nossa Senhora Medianeira, padroeira estadual e Nossa Senhora Imaculada Conceição e da Saúde nos protejam sempre para que possamos vencer essa pandemia e ansiosamente esperar que a vacina seja aprovada e venha para combater o mal e nos deixar produzir o que tanto precisamos.

IPVA: a partir de agosto o DETRAN assim que pagar o imposto do carro não enviará mais o verdinho, o certificado, você poderá imprimir via internet ou ir ao CRVA pagar R$ 8 e tirar uma cópia.

Câncer de cabeça e pescoço: neste ano pode atingir de 35 a 45 mil brasileiros. É importante o diagnóstico precoce para ampliar as chances de tratamento e cura. Entre os tipos estão o de lábio, pele, tireóide, glândulas salivares e sistema linfático, sendo os mais comuns de boca, faringe e laringe. No dia 1º de agosto, no lado espiritual temos Nossa Senhora da Cabeça, entre outras palavras em suas orações diz-se o seguinte: tende piedade das minhas misérias individuais e tende piedade das misérias que atingem meu corpo e enchem de amarguras minha vida terrena, dai-me saúde e força para vencer todas as dificuldades que opõe no mundo. Rogai por todos aqueles que são acometidos pelo câncer da cabeça e pescoço.

Rose Carneiro: secretária de Cultura, Esporte e Lazer do município carrega consigo a simpatia, o otimismo, o lado positivo. Como é bom ver pessoas com tanta energia. É a pessoa certa no lugar certo que se diga de passagem que nas últimas gestões municipais tivemos destaque nesta pasta primeiro foi Marilia Chartume Teixeira, a mineira, depois a Marta Zanella e agora a Rose. Cansada na ânsia de levar adiante seus projetos, movimentando a cidade está reinventando os eventos culturais. E o mês de agosto sempre é contemplado, pois dia 17 é dia do Patrimônio Histórico e vai ter uma ampla programação de 17 a 22. Fique atento e acompanhe. A esperança se renovou ontem pelo dia maravilhoso depois de tanto frio e geada e estamos abrindo os braços para muito em breve sair de casa. Por enquanto fique em casa e continue curtindo a família.

Risoto: para quem não optar pela tele-entrega poderá ir amanhã na Paróquia da Ressurreição e lá estará o galeto, o risoto e os assados de porco, mas é necessário fazer o pedido hoje pelo 3221-5214.

Distribuidora Oniz: estão lembrados na Faixa Nova, próximo ao trevo dos Pains a esquerda aquela obra gigantesca? Ali estava a empresa passo-fundense que aqui se instalou para atender a toda a região central. O que aconteceu, desencontros? Sou indagado constantemente do porque ela não ficou aqui nem um e foi embora para Gravataí. Agora mantém por aqui vendedores que vendem muito bem e de lá vem o produto. Perdemos o espaço e uma empresa por falta de tolerância, diálogo e bom senso. Deixo em aberto para que alguém me esclareça para poder informar o que aconteceu. É lamentável porque tudo o que fecha e vai embora é perda municipal.

Meu amigo César Schirmer: político exemplar transferiu o título para a capital. Ele tem um sonho, não vou revelar qual. Mas agora o MDB quer que ele concorra a vereador, aqui é a vitrine para deputado ou saltos maiores. Ele faz parte de um grupo seleto dos velhos políticos da sigla que não deixaram qualquer vestígio de corrupção.

Sercimaq: o que não falta são máquinas e motosserras. Eles sugerem aos filhos que comprem equipamento para o pai, se ele gosta de mexer no pátio e fazer esses serviços o Sérgio tem a escolher condições e preços facilitados.

Bom senso: assim deve ser. O contrato do transporte coletivo foi renovado até janeiro e cai no colo da nova administração. O que anda bem não se mexe, mas sempre tem os de plantão que costumam criar casos. E as leis devem ser flexíveis e o bom senso agora falou mais alto do que as determinações. Imagine o quanto padecem as empresas no inverno em algumas partes da cidade.

Comércio: antigamente abria no domingo, véspera do Dia dos Pais. Nesse ano será diferente. Fique atento não deixe as compras para a última hora. E o Royal Plaza vem aí com uma semana promocional.

Tudo online: uma mãe que dá a luz a um bebê tem direito ao auxílio maternidade e imagine o volume de questões a serem analisadas a partir do dia 24 e como ela vai comprar o leite até lá. Ou será que tudo está perfeito?

PGR: o procurador na semana despejou munição e deu subsídios para que nasça uma CPI no Congresso. Não poderia ser assim.

Final de semana: fique em casa, coloque o lixo em seu devido lugar. Não proceda como essa empresa na Acampamento que na semana às 10h30 deixou as caixas ao lado do contêiner. Se ficar à noite passam os malandros e fica bem fácil de incendiarem os contêineres.

Solidariedade: esmola não dá dignidade, ajude a criar oportunidade. Seja um doador, mas cobre. É igual os meninos da Presidente que estão todos os dias lá pedindo e ninguém faz nada.

FIQUE EM CASA: reze se for o caso, mas fique atento e memorize o que passou em Brasília na semana e as eleições que vem pela frente e estão chegando. Na semana até o presidente dos EUA quis adiar o pleito. Porque ninguém levantou a bandeira aqui para unificar em 2022? Tem o interesses financeiros, os empregos e outros benefícios e assim seguimos.

IMÓVEIS ROVEDA – (55) 98407-1000 – Aluga



– Aluga-se ou vende-se: Sala comercial em condições na Galeria do Comércio de frente para a Venâncio Aires, 1º andar, com 57 m².

– Apartamento de 1 dormitório, na rua Pantaleão e na Vale Machado. A partir de R$ 600,00 com bonificação.

– BR 158 Residencial Duque de Caxias, 3 dormitórios, frente sul e norte, R$ 800,00 com bonificação.

– Residencial Acampamento, 2 dormitórios, R$ 590,00 com bonificação, Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

– Rua do Acampamento, 590 em frente a parada de ônibus, 2 dormitórios e dependência, terraço, R$ 1.380,00 com garagem, seminovo.

– Loja e sobreloja com 1.200 m², para qualquer atividade na Rua do Acampamento em frente a parada de ônibus e onde teremos um prédio pelo SESC. Aluguel e reformas negociáveis.

– Capão da Canoa – vende-se ou aluga-se no centro um dormitório de frente mobiliado com garagem, salão de festas e elevador, temporada ou anual 55- 98407-1000

– Rua dos Andradas: 1 dormitório com garagem, de frente. Mobiliado.

– Acampamento, 499: Galeria Guaíba, loja de frente com 78m², a partir de 1º de setembro.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Alugo a loja térrea com 450m² na Acampamento pelo prazo que desejar. Bem como uma sala na Galeria do Comércio no 1º andar de frente para a Venâncio Aires. Ambas para partidos políticos. 55 98407-1000