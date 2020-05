Editorial – Venha a Santa Maria

15 de maio de 2020

Os santa-marienses, mas acima de tudo para quem tem fé e busca nesse caminho atingir seus objetivos seja em qual for o segmento temos aqui a sede da padroeira do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora Medianeira e ela os aguarda sempre de braços abertos. E é bom reportarmos a 1930, bem como em outubro de 2017 o quanto ela intercede por nós. Citarei vários motivos para você vir a Santa Maria. a) Nesse domingo festejamos 162 anos de emancipação. A nossa origem é de Cachoeira do Sul que lá foi emancipada em 1819 e Cruz Alta em 1833. Reflitam comigo a diferença do crescimento daqui e das duas cidades-mãe. Têm elas seu poderio em vários segmentos, mas graças a homens visionários, Santa Maria tomou outros rumos. Permita-me que vou citar por segmentos. 1º) além da localização, o investimento educacional que começou com dinamismo e força a partir de 1960 quando foi criada a UFSM, já tínhamos a FIC e o curso de Medicina e Farmácia, mas aqui foi o marco principal pelo surgimento de investimentos principalmente na rede particular, e hoje devemos agradecer tantos benefícios para o nosso município. 2º) O comércio de modo geral que é um shopping a céu aberto na Região central que atrai consumidores de toda parte, principalmente agora que os preços praticados são iguais aos de grandes centros, e a evolução do setor empresarial sempre inovando. Basta olharmos a Acampamento e o número de lojas de redes. 3º) Setor militar: é o segundo maior efetivo do Brasil e líder com o Centro de Blindados, juntamente com a segurança pública onde destacam-se a Brigada Militar e a Polícia Civil. 4º) Turismo com tantas riquezas, mas ainda não chegamos lá, falta lapidar, mas temos motivos e esperança de que tudo vai mudar, temos a oferecer patrimônio histórico pelos seus prédios do passado, além disso o Santuário da Medianeira e o de Schoenstatt que foi o primeiro do Brasil. 5º) Cadeia produtiva sem dúvida é a da construção civil pela inovação, tecnologia e por abranger todos os segmentos, além de ser a maior geradora de empregos do município. E a cidade permanentemente é um canteiro de obras municipais e federais como é o caso no momento. 6º) A noite santa-mariense é uma nova cidade pela estrutura que o setor empresarial criou em gastronomia, restaurantes e lazer motivada pela presença estudantil. 7º) O interior com tantas virtudes, produtividade variada e não é o suficiente para abastecer o consumo local, mas caminhamos para isso. E esses são alguns motivos pelos quais conclamamos ‘Venha a Santa Maria” e não deixe de visitar o Santuário da Medianeira. b) Domingo é dia de festa, 162 anos, estou aqui há mais de 50 e muito vi, acompanhei e assisti. São mais de 22 anos de jornal, são 1315 editoriais sempre falando o lado positivo, valorizando a produção do empreendedor e emitindo opiniões nunca com a intenção de criticar. Sinto-me gratificado pelo apoio que temos recebido, com dificuldades estamos circulando essa edição de hoje, é de conhecimento de todos as dificuldades gerais financeiras, principalmente dos anunciantes. E ontem quero registrar mais uma vez os 50 anos da criação da EsFAS, onde lá aprendi e conheci com profundidade a cidade que me acolhe e me deu conteúdo suficiente a partir de 1976 para trabalhar por conta própria. Os mais jovens perguntem aos mais idosos a história e as virtudes de Santa Maria, principalmente da rede ferroviária federal. c) Mantenha-se em isolamento é o maior investimento que você estará fazendo, pois o coronavírus que atinge o Brasil, menos Brasília que pouco se divulga, depende do cuidado de cada um. É uma guerra sem derramamento de sangue, mas causando danos enormes com prejuízos em todos os sentidos, até corrupção já tem na compra de equipamentos. Um dos méritos disso é que conseguiu pôr limites e manter a família unida. Vamos rezar cada um no seu segmento e neste mês de Maria, muito mais pela importância da fé e da espiritualidade para cada um. Parabéns a todos nós, o aniversário será comemorado de forma diferente, inclusive a prefeitura em parceria com o Theatro Treze de Maio vai promover à noite shows via internet de artistas locais, porqueisso é de suma importância em tempos de isolamento.