Editorial – Vai terminar o Junho

29 de junho de 2020

Altos e baixos, o mês dos santos, das preocupações, do fique em casa, até a bandeira vermelha chegamos por dois dias, será um mês marcante na história da cidade. E hoje o santo Papa que abençoe o Brasil e que ele lembre de Nossa Senhora Aparecida e por ser argentino sabe tudo do diácono João Luiz Pozzobon porque no seu país tem mais devotos do que em Santa Maria. Hoje também é dia de São Pedro e São Paulo, quantos devotos têm. Dia do pescador, das pescarias de anzol do passado, era uma riqueza local até com a colônia de pescadores que acabou. E também dia da telefonista, uma profissional que se reinventou junto com a tecnologia, no sistema antigo em que sabia tudo sobre a vida do chefe. E vamos finalizar o mês amanhã com a entrega do Imposto de Renda e ter fé e rezar para que a pandemia passe longe e nos dê liberdade para trabalhar e produzir, e que leve harmonia para os poderes em Brasília. Gosto muito de Julho, antigamente era o mês de férias, recesso parlamentar, o mundo é novo e vai ser restaurado, o coronavírus trouxe o recado ‘mudem senão eu mudo’, conscientização sem ganância, fazer tudo por si e para os outros também. E dia 20 é Dia do Amigo, por volta de 2000 pouco se falava nesta data, mas em 2004, fui iluminado e lancei o primeiro jantar do Dia do Amigo com 600 pessoas presentes e assim foi por 14 anos, mas tudo termina ou modifica, foi de uma gratidão o que pude fazer para unir as pessoas, fortalecer a amizade e através desse caminho realizar até bons negócios. E nessa data agradeço o dom da vida, agradeço muito mais tantas oportunidades há mais de 50 anos tenho recebido na terra da padroeira do Estado, Nossa Senhora Medianeira. Neste ano, Dia do Amigo será diferente, agradeço ao padre Bertilo por ter aceito minha sugestão, o Alcides Zappe pela Rádio Imembuí, em que vamos transmitir ao vivo no dia 11 a celebração da missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e Paróquia da Ressurreição. O dia da santa é 11 de fevereiro, mas nessa paróquia mensalmente no dia 11 acontece a Procissão Luminosa de Nossa Senhora de Lourdes protetora dos doentes e dos idosos. Precisamos manter o isolamento, outros não podem sair de casa ou estão enfermos, por isso, a transmissão ao vivo pela pioneira vamos rezar juntos pedindo a intercessão de Nossa Senhora e de Santo Camilo através da fé e de orações fortaleceremos a amizade e nos uniremos aos amigos. O país precisa de paz, o momento é difícil seja qual for o seu caminho de fé, faça sua parte e busque nela uma luz, muita luz e paz para que cada um possa triunfar e atingir nossos objetivos. Esteja conosco sempre aos sábados das 10h às 12h, inclusive dia 11, mas à noite é uma edição extra com uma celebração religiosa. E o mês de julho é marcante para mim também, pois faço parte há 13 anos da Campanha dos Devotos do Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida e anualmente no segundo domingo do mês de julho lá em Aparecida acontece a Romaria dos Devotos e neste ano pela situação não haverá a Romaria presencial. Obrigado Santa Maria por termos vencido cinco meses de 2020 e apesar da crise conseguimos implantar uma página diária em nosso site. Esteja conosco, procuro sempre valorizar o empreendedorismo e o que é nosso e o que é daqui. Siga-me nas redes sociais ou na pioneira, mas anote na sua agenda para que no dia 11 de julho ouça a transmissão pela pioneira e reze conosco.