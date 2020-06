Editorial – Uma semana para refletir

8 de junho de 2020

Quinta-feira, Corpus Christi, neste ano diferente sem tapetes, as recomendações são para que as pessoas fiquem em casa e às 14h Jesus caminha junto ao povo pela cidade. E às 15h30 em frente a Basílica da Medianeira o arcebispo Dom Hélio vai celebrar ao lado dos kits de produtos doados pela comunidade e que trazem a mensagem ‘O Cálice da Solidariedade’ e serão entregues a pessoas previamente cadastradas no dia 13 junto ao Feirão Colonial na Heitor Campos e lá também vai acontecer o Varal da Solidariedade. Em tempos de pandemia assista a celebração pela Rádio Medianeira ou pelas redes sociais. Já na sexta-feira, é Dia dos Namorados, uma data para celebrar, nesse ano um pouco restrito, o movimento é intenso na cidade comercial e gastronomicamente também, dentro das limitações dos decretos, faça reserva para que o empresário possa se organizar e comece a comemorar na quarta-feira por ser mais tranquilo, é muito mais produtivo. E no sábado é dia de Santo Antônio, o mais popular do mundo, ele é procurado para interceder em vários segmentos, principalmente o casamenteiro como se diz. Na Paróquia Santo Antônio no bairro Patronato também será diferente, no sábado a missa será às 19h e domingo risoto e galeto para levar para casa. A semana prevê chuva, mas quem puder quinta-feira das 14h às 15h fique em frente a sua casa e contemple a passagem do sacramento da Eucaristia e faça suas preces. E nós estamos aqui hoje e amanhã preparando a edição do Jornal A Cidade que circula na quarta-feira, Venha a Santa Maria, a cidade te espera. E a você santa-mariense ou visitante faça todas as suas compras em quem é daqui para valorizar os seus investimentos. A foto é só para recordar os tradicionais tapetes construídos pelas crianças e pelas artistas sempre na quinta-feira de Corpus Christi, e nesse ano é o Cálice da Solidariedade.

Manifestações: por todo o Brasil contra o racismo, cada um democraticamente age da sua maneira, mas quero aqui hoje parabenizar o grupo numeroso que estava ontem às 17h na Praça Saldanha Marinho, uma manifestação com ordem, respeito e silencio, foi gratificante em assistir.

Vamos adotar a prevenção e cuidar cada um de si e de todos para que o coronavírus passe e nós possamos usufruir dessa cidade tão maravilhosa em que Maria, mãe de Deus, rogai por nós e por Santa Maria.

Hoje, 8 de junho: parabéns ao citricultores que cultivam, colhem e comercializam os sabores da natureza como laranja, bergamota, o limão para a caipirinha e outros. Nós importamos quase tudo, mas o interior ainda produz parte para o nosso consumo.

Sicredi: campanha institucional desta cooperativa, mas parabenizo a iniciativa que fortalece a pauta do Jornal A Cidade, no nosso espaço na Rádio Imembuí e aqui no site. Ela traz o slogan ‘Eu coopero com a economia local’, significa compre aqui e valorize o que é nosso. Vamos formar correntes positivas neste horizonte, vivemos um novo mundo e vamos construir de modo diferente, só falta implantar a ética e a moralização.

