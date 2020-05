Editorial – ‘Restauração’

1 de Maio de 2020

Ao escrevermos 1313 edições nesse espaço que damos uma trégua em abril por motivos já esclarecidos queremos finalizar este mês com essa edição para dar mais uma trégua até que passe a preocupação, que volte à normalidade, mas temos certeza que a quarentena e o medo vão mudar o comportamento de algumas pessoas que tiveram tempo de valorizar a vida, esquecer o ganho fácil, respeitar os limites e unir as famílias. É como diz na oração "Vinde Espírito Santo": "enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o Espírito Santo e tudo será criado e renovei a face da Terra", aí está a restauração que precisamos nesse país, tenham certeza que passaremos daqui em diante a viver com uma nova geração mais consciente pensando mais e valorizando as bondades da vida e o convívio familiar. Claro que para alguns estão dando continuidade ao seu dia-a-dia já pensando no futuro até político. E não vi até o presente na mídia nacional cedência ou que alguém tenha aberto mão de suas aposentadorias elevadíssimas e quem está em cargos públicos nos três poderes projetos de redução de custos, ocupam todo o espaço que a mídia lhe faculta para buscar críticas, descobrir o passado que nada produz. Há poucos dias uma TV teve o capricho de mostrar o comportamento de autoridades em um momento de encontros. Até o esporte já sinaliza mudanças drásticas, redução de salários, negociações, até sinalizaram acabar com as concentrações antes dos jogos. São sinais positivos de que precisamos mudar, pois o novo coronavírus e principalmente aqui em Santa Maria a estiagem que prejudicou os produtores, consequentemente teremos falta de produtos, a importação é inevitável com custos maiores. E observem leitores que o novo coronavírus silenciosamente ataca sem escolher a quem e quando alguém vai para a UTI não sabe se volta, dá para refletir e meditar. Em vista das projeções do estado de que o pico maior será em junho e julho também sou portador de bom senso e entendo que para quem investe na mídia o momento não é adequado, pois quem sabe o que se passa em uma empresa para investir, contratar ou demitir é o empresário, não são os governantes e nem a fiscalização que é rigorosa e nem agora deu uma trégua, até nas rodovias as maquininhas funcionam.

O mês de maio, de Maria, Dia das Mães, 50 anos da Esfas a escola que tenho orgulho de ter sido integrando, dia 13 também Nossa Senhora de Fátima e 17, aniversário de Santa Maria. Um mês em que teríamos inúmeros eventos e movimentariam a cidade, mas agora a preocupação de todos nós é preservar a vida, unir a família e rogar a Deus para que tudo passe com rapidez e que possamos restaurar a nossa vida para dias melhores e entender acima de tudo que o novo coronavírus veio para pôr limites. Que Nossa Senhora da Esperança interceda por nós, bem como no dia 13 Nossa Senhora de Fátima e a proteção divina no dia 10 para as mães.