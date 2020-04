Editorial – ‘Quem está preocupado?’

27 de abril de 2020

Todos nós. Pelo dom da vida, pela família e pelos quadros que temos em nossa frente primeiro o novo coronavírus (quem olha para o Brasil e Manaus leva um susto, quantos pets têm um tratamento melhor na hora de sua morte?), não culpamos ninguém só que a pandemia é muito grave, fique em casa e se cuide. Segundo a estiagem foi um pouco amenizada, vamos continuar rezando. Terceiro a dengue. Quarto a crise e a falta de dinheiro, não para os 50 mil invisíveis que hoje estão recebendo esse dinheiro extra, com filas enormes para sacar nos bancos e nas lotéricas. Quinto a conjuntura política nacional, aqui está o parâmetro maior, nos meus modestos conhecimentos domingo à tarde completou o Planalto não é o local ideal para encontro familiar e sim o encontro com os ministros na linha de frente, não importa o dia e a hora, e ouvir as pessoas para que tudo saia bem. Os pronunciamentos feitos pelas partes em nada contribuem pela paz e pelo entendimento, mais uma vez roupa suja se lava em casa. Duas quedas de líderes importantes, para alguns beneficiou, qual será a terceira? Será um gaúcho? Esperamos que Nossa Senhora Aparecida olhe para o Brasil. E ontem foi o dia em homenagem a Nossa Senhora do Bom Conselho, tem que levar a imagem para Brasília para que as instituições em um todo cheguem a um bom termo e não tentem levar adiante politicamente vão esquecer os males aqui mencionados. Esta é minha opinião, vamos ter o final de abril com flores, paz e harmonia acima de tudo, pois a verba é curta e vai ser muito mais se insistirem em buscar o impeachment do presidente que será um longo processo. Com isso quem vai investir sem saber o que vai acontecer. Perdoem-me leitores, mas esta é a minha opinião.