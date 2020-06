Editorial – ‘Passou o feriadão’

15 de junho de 2020

Para poucos ou aqueles que respeitam as regras das autoridades visando o dom da vida e acima de tudo a saúde, mas muitas vezes não é isso que vimo na via pública, é muita gente circulando. Corpus Christi, Dia dos Namorados, Dia de Santo Antônio, a triste notícia para a economia da cidade de que as aulas na UFSM voltarão só em 14 de julho. Devemos sinalizar que hoje já foi a metade do mês com alunos em férias, sim, aqueles que tiveram a experiência de ter a aula distante e o professor não presencial. Com isso aumentou até o consumo, pois muitas famílias não tinham estrutura em casa para receber esse tipo de aula, assim sendo as escolas particulares não tiveram prejuízos financeiros e sim lucros porque a luz e outros encargos quem arcou foram as famílias, além das mensalidades em que alguns colégios não deram desconto. E os pais e o próprio aluno devem ter sentido a diferença por não ser hábito ter aula desta maneira, o futuro dirá nas provas do Enem ou vestibulares. Sempre se dá um jeitinho brasileiro. Vamos em frente nesta segunda quinzena e respeitar os decretos, esquecer nesse ano as festas juninas, já existe lei proibindo, mas alguém vai provocar e participar. Será que os parlamentares do norte e nordeste como anualmente fazem o recesso branco estarão por lá este ano? É o 24 Dia de São João e dia 29, de São Pedro e São Paulo. Mas vamos contemplar a nossa Santa Maria, graças a Deus até o presente ele está controlado, mas as previsões indicam que com inverno rigoroso será o pico em nossa cidade, vamos ter fé e pedir intercessão a Maria, Nossa Senhora para que possamos ter saúde, o dom da vida e poder contribuir de alguma forma. E já que a quarentena motivou as pessoas a terem mais fé no seu segmento religioso, continuem, porque sempre a volta vem. Vamos em frente com trabalho, dedicação, ética e produtividade. Como diz nosso arcebispo Dom Hélio, não fale mal dos outros e eu diria mais ‘cada um cuide de si e Deus cuide de todos nós’.

Casa de passagem: é o serviço social solidário que a prefeitura através das suas leis beneficia algumas pessoas que aqui chegam e não têm onde ficar, é o assistencialismo. Tem custos e quem paga é o contribuinte. Foi alugado um imóvel recentemente na Bento Gonçalves com um valor mensal de R$ 109 mil, com capacidade para 50 pessoas, é um verdadeiro hotel e para mantê-lo deverá estar o custo incluído, assim eu entendo pelo valor o locador deverá dar condições aos futuros hóspedes.

Feijoada solidária: é dia 21, no ATC, beneficente só para levar. Marmitex para duas pessoas por R$ 40 e quem conhece o mocotó e a feijoada do Guga Pimenta vai faltar feijão. Faça a reserva pelo 3033-8111.

Labivida: Análises clínicas com atendimento em nossa cidade, mas também na região central com laboratórios próprios ou conveniados. Só em Santa Maria são cinco postos de atendimento e inclusive todos os dias aberto a partir das 7h e sábado até às 12h, realizando inclusive exames toxicológicos.

Duque Auto Posto: É o único da extensa rua Duque de Caxias que vai da BR 158 até a antiga rede ferroviária na Vila Carolina. Situa-se na Vila Medianeira, um bairro nobre, uma região que cresceu e por aqui é o acesso para a Estação Rodoviária, para a entrada e saída da cidade, bem como para os edifícios na Vila Mariana que congregam mais de 900 famílias. Fique atento às promoções a bandeira aqui é a Santa Lúcia, o auto atendimento para sua emergência aqui você encontra.