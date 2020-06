Editorial – Para frente Brasil

1 de junho de 2020

Chegamos hoje a 1º de junho, como acontece anualmente vem o inverno, era o mês das festas de São João e esse ano na certa não teremos. Mas destacamos nesta segunda-feira o Dia da Imprensa, elogiada, criticada, perseguida, mas graças a ela que tudo vem a público, até aquilo que não precisa. Isso fortalece a democracia e a mídia tem descoberto corrupções de toda ordem e os suspeitos vêm a público dizer que não sabiam e são inocentes, e que vão comprovar lá adiante. Uma imprensa livre, consciente, que trabalhe não só no lado negativo, mas é necessário dizer as virtudes que o Brasil tem, quem vai salvar a economia agora é o agronegócio no todo, a produção do campo, temos alimentos e quantos países não têm essa riqueza, é só valorizar, plantar e industrializar. Pelo que vem sendo dito teremos um mês preocupante em termos do coronavírus, vamos ter esperança, confiar na intercessão da padroeira do estado para que os governantes consigam manter o controle através de decretos, juntamente com os municípios e constata-se que a população em partes corresponde ao chamado, mas todos os segmentos precisam produzir e comercializar, sem dinheiro nada se faz. Aqueles que estão de plantão esperando as bondades governamentais procurem uma forma de colaborar, produzir e ter o seu salário, a economia requer esforço de todos e ao mesmo tempo devemos olhar porque o coronavírus veio pelo mundo, é uma guerra sem confronto e que sirva de modelo e exemplo para que vamos viver um novo mundo restaurado e cada um de nós deve e adequar a realidade que nos foi apresentada. Conscientização de quem ganha fácil através de meios lesivos, aposentadorias milionárias, jogadores de futebol que não sabem o quanto ganham e não tem limites de gastos, por isso chegou o momento de meditar e refletir que a humildade deve fazer parte a todos. A ética acima de qualquer conceito de moral será difícil, mas chegaremos lá, quando ninguém esperava o coronavírus veio e parou o mundo, qual a sua lição para isso? Mas bem-vindo o mês de junho, seja como for, mas nunca perca a esperança e siga as orientações governamentais e dos técnicos em saúde.

Aniversário: hoje a Aurora Máquina e Motores Ltda. Que começou na Presidente Vargas e com sua sede própria ao lado do Cadena está localizada a empresa que foi criada em 1985 pelo empresário Vitélio Rigão e sua esposa Elizete (in memorian), hoje administrada pela diretora Fernanda e conta com toda sua equipe.

Mês dos namorados: comercio está preparado e ansioso aguardando a presença dos consumidores, sempre com uma alternativa para presentear, mesmo em época de coronavírus, não deixe par o último dia que será após o feriado do dia 11. E fique atento aos pacotes do Bangalô Motel, acesse pelo site. Comemore antes ou depois, é uma forma diferente, em vista das restrições pela cidade já tem procura, mas é bom se informar. Não faça como aqueles que no dia 12 no início da noite solicitam uma reserva ou vão para a fila.

