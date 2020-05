Editorial – O maio de 2020

18 de maio de 2020

O mês do descanso, um momento para refletir, inovar, restaurar, planejar, mas tem que ter cautela em todas as ações e não se precipitar, o coronavírus veio para equilibrar. E entramos na terceira semana do mês. Ontem a cidade festejou 162 anos e agora nesta semana vamos pedir a intercessão para que reine a paz por toda a parte, o entendimento lá por Brasília para resolver a crise institucional que perturba a todos, o bate-boca em que nada resulta pois é preciso haver diálogo para resolver as questões. E que o povo dentro do possível trabalhe, para poder produzir, para termos receita que dá origem a dinheiro para o consumo e para manter a máquina pública. Amanhã Santa Paulina, que se tornou Santa em 2002 em Nova Trento (SC) e Santo Ivo advogado dos pobres, acompanhe matéria em nosso site sobre os santos. E dia 22 é dia de Santa Rita. Santos conhecidos por todos nós e que nesse momento do coronavírus, da dengue e das intrigas pelo poder ao invés de transmitir notícias positivas vão buscar o passado que nada contribui pela paz, pela harmonia e pelo progresso. Meditem comigo, o coronavírus veio para equilibrar, despertem para isso, quem obteve milagres em sua vida sabe o quanto é importante termos fé. A vida continua, agradecemos a Deus o dom da mesma e como disse hoje às 11h30 Dom Orlando, do alto da torre lá está Nossa Senhora que é o caminho que devemos seguir, onde encontramos o caminho, a verdade e a vida. E ontem a Gabriela com 14 anos comentou o que virá depois do coronavírus? Diz ela: “é uma mensagem para quem busca através da ganância o poder para se consagrar”. O mundo vive um outro momento e nós precisamos nos reinventar e colaborar com quem tanto precisa. O Jornal A Cidade não vai circular quinta-feira, no entanto teremos uma página diária aqui no site e durante a semana chamadas comerciais de nossos apoiadores e no sábado na Rádio Imembuí das 10h às 12h. Estamos sempre de plantão pelo 55 98407-1000. Vamos reforçar as rezas para que realmente venha a chuva em abundância nesse final de semana. Agradeço aos entrevistados do programa do último sábado Cechin, Farret, Pacheco, Renato, Francisco, Schirmer, e o prefeito Jorge Pozzobom, através da Rádio Imembuí parabenizaram a cidade pelo aniversário e pelo quanto os ex-prefeitos e o atual fizeram e fazem pela expansão e crescimento do município.