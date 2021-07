EDITORIAL: JULHO DE 2021

13 de julho de 2021

EDITORIAL: Gratidão pela vida. Neste mês em uma celebração via redes sociais, o sacerdote mencionou que existem dois livros e fez a indagação: “Quem conhece? ”. O segundo seria a Bíblia e o primeiro a vida. E nestas suas palavras, fez várias indagações, se cultivamos a vida e se alguns detentores que representam o povo, eles seguem esse livro que é o primeiro que dá a vida e orientação para seguir. Falou mais: Será que lá por Brasília o pessoal segue o livro da vida?! Diante disso, neste sábado dia 17 de julho, eu agradeço o dom da vida que Deus me concedeu para eu poder viver, produzir e utilizar de muito da solidariedade, fator importante da minha e da nossa contribuição pelo quanto recebemos. E a gratidão em geral, na certa, é para aqueles que cultivam a amizade pois dia 20/07 é dia do amigo. E mais uma vez volto em 2003 quando o Jornal A cidade promoveu o primeiro jantar de dia do amigo, lotando o parque hotel Morotin. Quantas revelações assisti, pessoas que eram amigos, no anonimato. E hoje devemos saber escolher, quem realmente são nossos amigos. Para mim é aquela pessoa que se aproxima sem esperando a volta com favores, ou aproveitando-se do elo de amizade. Uma parceria construída pela amizade pura e sincera que só tem a levar a felicidade, a esperança, de tudo que pedimos e almejamos e acabamos alcançando. Neste tempo de pandemia, eu agradeço profundamente o dom da vida, a saúde que Deus me deu e quando chega o dia 20/07 o ano de 1943, onde nasci, me criei, e parti para rumos diferentes da infância. Tem um capital infinito de amizades e convívio, é o maior patrimônio que podemos ter. E neste sentido, buscamos atingir nossos objetivos. Vivemos momentos difíceis, pessoas exaltadas, problemas para resolver, financeiros principalmente, mas tudo se resolve, menos a saúde, que deve ser preservada e cuidada. Respaldar-se da cautela, bom senso, perdoar sempre, até aqueles que xingam no trânsito, aqueles que não respeitam os idosos, vamos perdoar aqueles que praticam crimes e delitos, um dia se darão conta e será tarde para o arrependimento. Neste dia 20/07 meu abraço de coração à todos, pelo dom da vida e tantas oportunidades que recebi. Eu agradeço pelo que pude fazer para reunir amigos, celebrar e ao mesmo tempo, apresentar líderes e empresários e mulheres empreendedoras. Sou grato por terem atendido meu convite! Mas muito mais gratidão por ver hoje em dia o seu êxito profissional. Gostaria de ano que vem imensamente estar aqui escrevendo o mesmo editorial, se assim Deus me permitir, me solidarizo com as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Sempre carregue com sigo, estamos aqui de passagem e nada levaremos. Um abraço e feliz dia 20/07, principalmente, ao saudoso Dr. Antonio Biacchi (in memoriam), que neste dia em 1960 criou a Pampeiro que hoje é conduzida por Eduardo e Claudio e demais diretores. Ao mesmo tempo, Ivo Multimarcas que também sua empresa foi criada a mais de 50 anos, no dia 20/07.