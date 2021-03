Editorial – Edição 1327

20 de março de 2021

A última edição impressa

Foi exatamente em 17 de março de 1998 lançado o Jornal A Cidade impresso comemorando hoje 23 anos. Não é fácil escrever e analisar essa frase ‘a última edição impressa’ pelo quanto aprendi, conheci e pude emitir minhas opiniões em todas as edições principalmente nesse espaço que hoje soma 1327. Dá para editar um livro, porque todos os editoriais foram focados no positivismo, na motivação e valorização de quem faz, quem investe e quem contribui na cidade que o acolhe. É um momento delicado pela amizade construída e a credibilidade que o jornal conquistou nesse curto espaço de tempo sendo hoje o mais antigo de nossa cidade. Mas as transformações e a tecnologia, a falta de pessoas dedicadas como no passado e hoje não são mais encontradas por estarem apegadas as redes sociais diferente do jornalismo impresso que sempre terá seu espaço reservado. Ainda hoje publicações legais necessárias dão validade jurídica a determinados atos, a eletrônica ainda não substitui a mídia impressa, evidente que isso mudará, mas no momento o jornal impresso tem sua relevância e além disso as pessoas tem o habito de diariamente ler jornais que aos poucos vem sendo substituídos pelas redes sociais, rádio e TV. Não foi fácil aceitar esse momento, há mais de um ano projetava esse caminho, inclusive em vista de grandes jornais que saíram de circulação, mas faz parte do contexto e humildemente aceito essa mudança dizendo aos leitores que continuaremos de outra maneira: a primeira é a Rádio Imembuí, espaço que ocupamos aos sábados há 20 anos e os investidores do jornal (anunciantes) não terão prejuízos, são fortalecidos pela mídia diária de segunda a sexta com três citações e no sábado duas horas de espaço em que são valorizados, e em segundo a página diária no site www.jornalacidade.com com informações locais e lá sempre estarão também os anunciantes, bem como no Facebook em nossas páginas Roveda Valdemar e Jornal A Cidade.

Agradeço a comunidade pelo apoio recebido desde que aqui cheguei em 1970 e principalmente a partir da edição do Jornal A Cidade. Pautei sempre na valorização que é a característica do jornal, meu muito obrigado a algumas empresas que estão comigo desde o início e às que se somaram ao longo do tempo. Espero fortalecer a nova forma de divulgar contando com o apoio sempre de pessoas que amam Santa Maria que possui tantas virtudes e que a maior parte que aqui reside não tem conhecimento da riqueza que possuímos e do que o futuro nos reserva pela frente. As novas gerações irão usufruir de tantos benefícios. Continue comigo, serei o mesmo de sempre.

Investidores: o Jornal A Cidade conquistou a simpatia e a credibilidade pela forma de publicar as matérias e assuntos pautados. São opiniões que vem colaborar para que alguém possa resolver as questões pertinentes. Dito isso gostaria imensamente que algum investidor, pessoas da comunicação que gostem da mídia impressa dessem continuidade a esse projeto que está pronto, é só questão de gerenciamento. E como estamos na Quaresma e a Campanha da Fraternidade diz para dialogarmos assim espero que surja um jovem empreendedor que ame Santa Maria e dê continuidade a esse trabalho que nos enriqueceu em conhecimentos e acima de tudo focarmos sempre na cidade que nos acolhe. A oportunidade está a sua frente, é só encarar, a semente foi lançada e é só colher.

De minha parte agradeço a intercessão de Maria, são tantas imagens no mundo, mas ela é única por ser a mãe de Jesus e que Nossa Senhora Aparecida proteja o Brasil, Nossa Senhora Medianeira abençoe os gaúchos e Nossa Senhora da Imaculada Conceição cuide de Santa Maria e seus filhos. Siga-nos de outra forma a partir de agora. Semanalmente teremos o editorial lido na Rádio Imembuí, bem como disponível em nosso site para motivar o empreendedorismo e as ações positivas da nossa cidade.

APOIO: Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Casa do EPI, Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Unimed, Dr. Adair Marques, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Posto São Marcos, Churrascaria Bovinu’s, Sibrama, HCAA, Multipress, Sindisama, Acolher em Casa, Restaurante Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Beliva Distribuidora, Ponto da Dieta, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Vigilare, Bella Trento, Mecânica Medianeira Randon, Madeireira Cerrito, Guigu’s Gás, Duque Auto Posto, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Ravanello Restaurante, Moinho Santa Maria, Casa do Pastel, Estação Rodoviária, Tiane Jóias, Ellos Studio Personal, Construtora Zamberlan e Silva, Pro Audio, Transportadora Brondani, Móveis de Gramado Benetti, Bangalô, Center Traje, Cametra, Royal Plaza Shopping, Stan Burguer, Casa de Frangos Presidente, Merenda.