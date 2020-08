Editorial – edição 1319

15 de agosto de 2020

1° – entramos no período eleitoral. A partir de hoje gestores públicos não podem gastar valorizando seu trabalho até aqui realizado, mas nada impede que visitem a cidade, seus eleitores e a conversa ao pé do ouvido. A campanha já está no ar, no entanto, oficialmente só a partir das convenções partidárias que serão realizadas de 30 de agosto a 15 de setembro. Aqui recomendo aos diretores e seus integrantes para que saibam escolher, Santa Maria tem suas virtudes e seu potencial, não precisamos de bons de votos e sim a conjuntura atual requer técnicos, cada um no seu segmento. Hoje a prefeitura mesmo sendo pública é uma grande empresa e se não funcionar assim vai causar transtornos ao executivo. E ao eleitor prepare-se sobre em quem votar no dia 15 de novembro. Esqueça a amizade, amigos são difíceis de manter com fidelidade, em época eleitoral o sorriso, a visita e o risoto fazem parte para conquistar um voto. Vamos trabalhar neste ano, votar sim, pois é um dever, mas para quem nos transmite confiança e um futuro promissor.

2º – não poderia deixar de registrar a importância da data de amanhã. A) Exatamente em 15 de agosto de 1985 foi inaugurado o Santuário da Medianeira. Já em 1987 passou a ser Basílica da Medianeira, mas lá em 1942 um ano antes de meu nascimento, os bispos gaúchos consagraram Medianeira a padroeira do estado. Quanta gratidão com Santa Maria por essa contemplação. B) Amanhã marca 110 anos que nossa cidade foi contemplada, juntamente com Uruguaiana e Pelotas com a Diocese. Em 2011 foi criada a Província Eclesiástica de Santa Maria, passando a ser metropolitana e nesse caso o atual bispo Dom Hélio Adelar Rubert passou a ser arcebispo, tendo sob sua jurisdição mais de 30 municípios. C) E amanhã é celebrada a festa de Nossa Senhora da Glória com sua matriz em Camobi, neste ano tudo será via internet. Sou católico e devoto de Nossa Senhora Medianeira, mas entendo e sei o quanto pessoas de outras religiões visitam a Basílica, prestigiam os eventos, o risoto e o galeto e além disso, agora está fechado, mas tem também o grandioso parque que nos deixa enaltecidos por essa área em que o santa-mariense utiliza principalmente no verão e em época de eventos.

3ª – Jornal A Cidade até breve: conforme escrevi no último editorial, mas em agosto será a última edição depois só o futuro dirá porque mudanças vem pela frente, mas quero mais uma vez deixar aqui minha gratidão a todos que nos dão suporte, é o caso dessa edição que não estava prevista e nasceu no último domingo, após avaliarmos através do último jornal, do Programa A Cidade e os fatos positivos que é importantíssimo publicar na mídia impressa que faz arquivo e história. Como é bom andar pela cidade, fazer um passeio e constatar a cadeia produtiva da construção civil sempre se renovando, lojas fechando e abrindo, melhorando, nas residências as pessoas renovando seu imóvel, o poder público municipal em que por toda parte encontramos obras em andamento, a duplicação da travessia andando e projetando, visitarmos as feiras dos produtores da Região Central, a principal na sexta e no sábado. Isso nos enriquece de conteúdo para que o Jornal faça seu papel diferente de outros meios aqui fizemos arquivo e história. É minha gratidão à cidade que me acolhe há mais de 50 anos. Esteja comigo amanhã das 10h às 12h na Rádio Imembuí.