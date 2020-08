Editorial – Dia dos Pais

9 de agosto de 2020

Esta data vem de longe, em 1910 nos Estados Unidos, onde a filha exigiu que o pai recebesse a mesma festa que a mãe recebeu no seu dia. Em nosso país como em outras datas importantes, dia das mães, dos namorados e tantas outras, surgiu por interesses econômicos, mas todas as datas são importantes para refletirmos, meditarmos e perdoarmos, sermos humildes, aceitarmos as críticas que são construtivas, é possível tirar bons proveitos de opiniões e ensinamentos. O nosso país poderia estar melhor e não com tantos desencontros a começar pela conjuntura política e aqueles que ocupam cargos públicos e muitas vezes não conseguem conciliar para obter bons resultados. Somando-se a isso a nova geração focada na tecnologia que proporciona a falta do contato pessoal, poderemos ver no futuro se essa transformação é a certa. No momento, podemos avaliar o quanto as famílias estiveram reunidas a partir de março o que sinaliza bons caminhos. E aqueles pais que trabalham, dedicam-se para dar o melhor ao filho e muitas vezes não recebem a mínima importância. Os jovens devem ouvir e respeitar os mais velhos, pois estes trazem em sua bagagem conhecimentos que superam até os cursos superiores. Porque no passado em que a família, os pais com famílias numerosas conseguiram educar dentro de suas possibilidades dar inclusive estudos em grandes centros, e para quem lembra o passado aqueles oradores políticos que dava gosto de ouvir, até nos entraves jurídicos e nos júris em que as plateias ficavam atentas por tanto argumento que as partes tinham. Hoje mudou, mas não mudou o respeito que o filho deve ter com o pai. E quando tivermos disciplina, dedicação ao trabalho, soubermos escolher a vocação só podemos esperar desta semente frutos que vão germinar pela felicidade dos filhos e dos pais. Portanto, vivemos um momento de transformações, mas a ética e a dignidade não se transformam, elas constroem. Milhares de jovens não ouviram os conselhos dos pais e deram preferência às amizades mal escolhidas e o resultado de tudo isso está a nossa frente com presídios lotados com jovens que não chegam aos 30 anos e são levados pelas facções que por qualquer erro os transformam em vítimas. A minha esperança é que o mundo vá mudar, se restaurar para aqueles que refletirem e prestarem atenção porque o coronavírus atingiu o mundo. Neste domingo, a você que está distante dos pais, que não há entendimento, busque um caminho do bem e ele sempre vai perdoar. Quem segue esse rumo viverá melhor, terá mais disposição para o trabalho e para seu viver. Felizes os filhos que poderão estar com os pais amanhã e imaginem os milhares que estarão aborrecidos e talvez nem saibam por onde eles estão. E quando a idade avança as preocupações surgem e a indagação sobre o porque acontece isso. Quem puder vá ao seu segmento de fé, peça a intercessão de seu santo e reze pelos pais e pela família.