Editorial – Dia do Amigo

20 de julho de 2020

Entre tantos estes foram alguns homenageados dos jantares realizados

(foto de arquivo)

Sinto-me feliz em poder escrever pelas redes sociais esse habitual editorial às segundas-feiras. E hoje de maneira gratificante dizer de minha parte ‘obrigado pelo dom da vida, pela contagem de tempo e pelas oportunidades que foram colocadas à minha disposição conseguindo inclusive trazer para aqui trabalhar e residir meus irmãos e suas famílias que se encontram nessa cidade’. São mais de 50 anos que a gente convive e valoriza a cidade que tanta esperança nos produz pela sua solidariedade e humildade. Uma pena que alguns abusem desses privilégios. Neste dia transmito aos amigos espero não ter inimigos, pelo menos não tenho conhecimento, mas assim mesmo diariamente desejo o perdão pelos erros cometidos. A amizade constrói quando é motivada sem qualquer interesse das partes, elas devem nascer da boa vontade de cada um sem nada de ser avisado. E aquela pessoa distante que se aproxima repentinamente geralmente visa algum benefício, quero relembrar a data de 20 de julho de 2003 quando lançamos um jantar para confraternizar com mais de 600 presentes e assim foi marcado durante 15 anos e o encerramento aconteceu em 2016 com a 1ª Festa do Churrasco na Estância do Minuano, pelos custos dos eventos e pelas dificuldades financeiras no geral, vimos por bem não mais realizar. Nesses eventos o jornal sempre homenageou pessoas da comunidade, inclusive elegemos um amigo especial do Jornal A Cidade e neste ano abriu-se uma luz diferente dada a pandemia, as dificuldades das pessoas, buscamos o caminho da fé, com o apoio da Rádio Imembuí e do Padre Bertilo Morsch, pároco da Paróquia da Ressurreição e do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes que celebrou uma missa no dia 11 às 20h30 pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes para os enfermos, idosos e o fortalecimento da amizade. Todos nós precisamos construir e desfrutar da humildade, da tolerância e capacidade de perdoar, elas fortalecem e unem as pessoas. Amigo é aquele que vive em ti, precisa de ti e conta contigo. Continuamos sendo uma Santa Maria solidária como constatamos agora nas doações de alimentos, produtos de higiene e agasalhos. Mais uma vez hoje agradeço a compreensão de todos e aos que aceitam meu jeito de ser e fazer. Guardem consigo nos meios de comunicação que estamos usando que não criticamos, simplesmente levantamos questões para que alguém possa corrigir. Um gesto de carinho e amizade a todos aqueles que sempre estão com a gente e que possamos no ano que vem exercer mais uma vez sobre o Dia do Amigo.

Pampeiro

É uma das maiores empresas locais, não só no seu segmento, mas de modo geral pela construção e investimentos aqui aplicados. O criador Ilidio Antonio Biacchi se estivesse vivo estaria com 85 anos, acometido de doença nos deixou, mas ficou aqui o legado do quanto a marca Pampeiro, concessionária Volkswagen fez por Santa Maria em investimentos, geração de empregos e uma carga tributária sem igual, ele sempre dizia “formar amigos” e justamente no dia 20 de julho, que é o Dia do Amigo foi criada a Pampeiro e iniciou as atividades em 20 de agosto de 1960. Com sua sede própria, amplos espaços e grandiosas estruturas na Serafim Valandro, mas daqui surgiram outras empresas em vários segmentos sempre trazendo a marca Pampeiro. O dr. Ilidio trabalhou até pouco antes de falecer, mas deixou uma equipe preparada para dar continuidade a seus projetos. Seu filho Eduardo Biacchi é o presidente, mas também ao seu lado está sua mãe Lea Biacchi, Claudio Emanuelli e uma grande equipe de colaboradores e executivos que fazem com que a Pampeiro cresça e se expanda. E para quem acompanha os lançamentos Volkswagen só neste ano foram inúmeros e o que mais impressiona são as vendas relâmpago pela internet e o sucesso que vem alcançando em cada dia de vendas. A Pampeiro sempre segue inovando e buscando alternativas de mídia que possam chegar a todos os consumidores, mas as lives e o programa Pampeiro Ao Vivo no sábado são ferramentas que ajudam a movimentar a empresa, não só a parte de vendas como também na parte das oficinas. Lembramos bem o dr. Ilidio, como era chamado, que desde o início sempre colaborou com as entidades sociais, pessoas que precisavam, empresas e instituições e agora não é diferente, a solidariedade marca presença nesta empresa. na foto, o Programa Pampeiro Ao Vivo, onde o André Campos faz a apresentação sempre focado em um bom negócio para o consumidor e acima de tudo assistência que ele tanto precisa. Também é forte em Santa Maria a Pampeiro Caminhões e as motos Suzuki.

Auto Ivo Multimarcas

É uma empresa conhecida porque hoje comemora 50 anos de atividades. Multimarcas porque aqui o que você precisar de peças, marcas e qualidade não perde a viagem. Além disso, chapeamento, pintura e parte mecânica e a presença permanente sempre do casal Ivo e Maria Helena Oliveira. Aos sábados é a única empresa de auto-peças que abre à tarde, porque os imprevistos sempre acontecem à noite ou nos finais de semana. E para quem chega na cidade e por uma ventura precisar na parte mecânica aqui está a solução. A empresa comemora aniversário no dia do Amigo, dia também que a Pampeiro festeja 60 anos e o saudoso sr. Elidio Biacchi que amanhã completaria 85 anos era amigo e parceiro do empresário Ivo Oliveira e que no dia 13 comemorou seu aniversário. A empresa localiza-se na Presidente Vargas, 340, telefone 3221-4579.

Primeira viagem à Lua: foi nessa data em 1969. A mudança no mundo a partir desse fato histórico.