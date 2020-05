Editorial – A paz e o entendimento

4 de Maio de 2020

Buscamos a todo instante esse caminho. Estamos vivendo maio de Maria, das noivas e do aniversário da cidade e rogando a Deus para que nos envie chuva, muita chuva e mesmo diante do coronavírus ceifando vidas, nem assim reina a paz em Brasília. Todos os dias temos um fato novo, nem os feriados são respeitados. Só assistimos notícias tristes, poucas alegres em que os três poderes diante da crise financeira e governamental têm os seus integrantes cedidos, negociados seus salários e nem mesmo a redução da estrutura pública que consome milhões mensais para manter o poder. Nós aqui do outro lado temos esperança, primeiro que o coronavírus não chegue até aqui, mas é preocupante e assustador, o desemprego a todo instante, basta contemplar o comércio de domingo que não abriu, só encontramos duas lojas abertas. Nem as farmácias aqui da esquina que sempre abrem, estavam fechadas. E nesse momento um chuvisco apareceu, Deus queira que engrosse para acabar com a estiagem. E a semana prepara-se e o comércio está pronto para o dia das mães, pelo visto terá poucas compras, bem como a rede gastronômica está distante dos eventos do passado. Vamos contemplar essa primeira semana de maio e quem puder pedir a intercessão do seu santo ou direto ao Pai Supremo para que a conscientização e o fique em casa seja um ponto positivo para preservarmos o dom da vida e evitarmos o surto que assola o país. Rogamos a Deus para que seja uma semana de paz e para que as famílias continuem unidas. E com essa quarentena aumentaram as vendas nos mercados, porque a preparação econômica exige tele-entrega ou busque no local. Estamos voltando ao passado, surge a cozinheira do lar, quem está desempregado prepare-se que estamos restaurando o modo de viver e ser. Uma semana proveitosa de Brasília ao resto do país.