16 de outubro de 2021

Editorial

Uma semana gloriosa que termina hoje, evidente que estivemos atentos no que se passa em Brasília na conjuntura política nacional, é impressionante o que surge por lá, agora a pauta é a negociata dos partidos e a disputa de quem vai concorrer, basta olharmos o quadro dos candidatos que querem o Piratini. Um cargo eletivo é gracioso pelo salário, portas que se abrem e pela estrutura que o eleito tem para usufruir, por aqui marcou a Feicoop mais uma vez com a Irmã Lourdes sentindo-se realizada pelo êxito, já agendou para Julho de 2022 com a Feicoop internacional que tem apoio total do prefeito, como é agradável ver a produção do produtor ao consumidor no terminal Dom Ivo, que foi o mentor deste projeto. Também vivemos nesta semana a feira do livro, em menor tamanho, mas o suficiente para atrair as pessoas para a leitura, não faltou nessa semana como sempre comento, os delitos de toda ordem e a repercussão no estado é a nomeação de um ex-presidiário para um cargo relevante, seria um elo aos presidiários, na minha opinião é correto o ato do governador, ele pode um ser um exemplo de recuperação, quantos podem ser recuperados? O homem é o mesmo, mas mudou o comportamento e a cultura, cada um deve fazer sua leitura a respeito do caso.

Com os eventos por aqui, não faltou visitas de políticos ou pretendentes a cargos, faz mais de 3 anos que não apareciam por aqui, ainda temos cabos eleitorais que apoiam, quando precisam conseguem emendas. Quando os partidos irão se unir para elegermos uma grande representação e obter o que precisamos, sempre lembro Marau que veio Francisco Turra, e dois deputados, um do PP e um do MDB, por isso a cidade é a maior investidora em todos os segmentos. Nós precisamos mudar, e nos conscientizar pelo bem comum, evidente que cuidando o que é seu, estamos na iminência de ser dito qual a cidade que irá receber a escola de sargentos, para mim é evidente que Santa Maria, mas o canetaço político é forte. O deputado Bibo Nunes que indicou dois reitores que foram efetivados, mesmo não sendo os primeiros da lista, agora indiciou o da UFSM, pelo que me consta, é cruz altense, mas que faça um bom trabalho, vamos olhar alto que Nossa Senhora Aparecida lá do céu interceda e rogue por nós.

Vamos começar a penúltima semana de outubro, vários acontecimentos, no aguardo de decisões importantes e cada um cuide de fazer sua parte, a prefeitura que agilize os pedidos de documentos e análises, o empresário tem planejamento, olhe a construtora Jobim que planeja e quer executar, não pode perder tempo, a prefeitura tem condições técnicas de agilizar todo e qualquer projeto.

Quero finalizar parabenizando aqui o professor do Politécnico Gustavo Pinto, lá de Jari que é incentivador e fortalece sempre orientando a produção do meio rural, sua bandeira agora é o projeto de ovos coloniais, para quem não sabe, no Passo do Verde, o empresário Luiz Adolfo tem em torno de 1.000 galinhas, em média 800 ovos por dia, um abraço ao seu pai que estava presente, Luiz Carlos Bier que foi secretário de município. Essa é minha opinião.