12 de março de 2021

Por incrível que pareça estamos chegando à metade de março. Com a pandemia que marcou um ano na semana e que pensávamos que no inverno passado terminaria. Pelo que vem sendo dito ela vai continuar por alguns meses. Portanto, modestamente faço um pedido: cuide de si, da família e dos outros também. Mantenha o distanciamento e evite aglomerações, os convites são tentadores, mas devem ser evitados. Até nas paradas de ônibus em determinados horários a ganância para entrar no veículo causa filas sem distanciamento. É um momento de reflexão, medicar quando for preciso e a vacina é a esperança de todos nós, ela poderá ser um complemento a sua fé e suas orações que poderão ajudar nesse momento. É o sábado 13, estamos preparando a edição para quarta-feira dia 17, a última impressa do Jornal A Cidade. Não queria que chegasse esse momento, há algum tempo venho segurando as pontas, mas as redes sociais avançaram demais e a nova geração que segue a tecnologia não tem o hábito de ler e sim de acessar pela internet, não se lê e não se pesquisa mais. No meu tempo de curso de Direito era obrigatória a leitura de autores e juristas famosos e trabalhos eram feitos com conteúdos pesquisados e hoje são copiados da internet. Só recordar os códigos brasileiros, alguns ainda renovados, mas lançados em 1940, alguns com mais de 70 anos, isso era perfeição de quem elaborava e discutia os artigos. Aí vemos hoje leis sendo aprovadas no Congresso e antes de serem sancionadas já entram com projetos de emendas. Bem pertinho o recente fato da Lava Jato, o que faltou aqui? Para quem estuda o Direito, saberá, sem qualquer outro comentário. Não é fácil então dizer aos leitores que não terão mais o jornal impresso, mas eu continuo como sempre atento aos fatos e pautando sempre a valorização da cidade que me acolhe há 51 anos. Foram 23 anos de jornal e quase 20 de rádio, aprendi muito, tive muitos colaboradores, quanta amizade foi formada, sou grato por tudo isso, Santa Maria tem 300 mil habitantes, todos nós conhecemos, dialogamos e assim se constrói o bem comum e o bem social. Acompanhe um pequeno relato na próxima edição e não saia daí, fique conosco todos os dias no site e aos sábados na Rádio Imembuí. A minha esperança é que tudo volte como foi no passado, a cidade repleta de visitantes, todos os segmentos movimentados, pessoas vindo conhecer Santa Maria e os milhares de estudantes que formam a cidade de dia e à noite, pois em cima de tudo isso surge o crescimento de Santa Maria e os investimentos. Que Maria, que possui milhares de imagens, mas é única, interceda por todos nós e na certa a Medianeira vai olhar pelos gaúchos neste momento difícil para conter o avanço da pandemia.

Trezena a Santo Antônio: para quem faz essa oração que começa no último dia do mês, no dia 13 é o dia de assistir a missa sendo o encerramento da trezena mensal.

Dr. José Aidar Farret: ex-prefeito que assumiu por três vezes a prefeitura, sabe tudo em política, um líder comunitário, médico em atividade comemora aniversário hoje.

ASPES: é a Associação Santa-mariense Pró Ensino Superior que foi criada em 14 de março de 1948 tendo como objetivo promover a campanha em favor dos cursos superiores em Santa Maria. Ela foi fundamental para criação da UFSM, mas também em 21 de outubro de 1978 criou a Fundae que era uma escola que preparava jovens e acima de tudo profissionais em todas as áreas. Ela nasceu dentro do Colégio Marista onde começáramos primeiros cursos superiores e as lideranças que já lutavam pelas faculdades Irmão Gelásio (in memorian), José Mariano da Rocha Filho (in memorian) e tantos outros apoiavam as iniciativas.

Médicos veterinários: neste ano Quintino de Oliveira e Tabajara Chaves da Costa nos deixaram. Tendo prestado relevantes serviços, o primeiro também na comunicação social e o segundo dentro da universidade quantos profissionais ele preparou. E ambos faziam parte da primeira turma de formandos de veterinária de 1965 pela UFSM.

Maconha: na semana não faltou um dia que a mídia não divulgasse ocorrências policiais, principalmente de consumo e comercialização da droga. Até uma mulher foi detida com 32 kg de maconha. O que mais chama atenção são os jovens transportando e entregando a droga. E o crime continua, detentos do semiaberto ganham liberdade e já estão armados e praticando os seus atos. Para ajudar na pandemia, à noite principalmente, por falta de efetivo na polícia seria bom que o exército marcasse presença, só presença, aí evitava que as pessoas buscassem alternativas para praticar seus atos, nem as igrejas mais são salvas, e além dos fios de cobre estão levando também os aparelhos de ar condicionado. Na semana não foram poucos os locais visitados. Diante da situação da criminalidade a presença de policiais à noite é de suma importância, mas acredito que chegou a hora de pedir auxílio das Forças Armadas só para marcar presença.

Sicredi: de 15 de março a 5 de abril teremos as assembleias da Região Centro RS/MG 2021 em formato digital. O voto dos associados é de suma importância para as direções, inclusive é uma colaboração vista por quem está do outro lado. Quando for a da sua agência, dê seu voto.

Foto para recordar: lembrando os 23 anos hoje um dos programas transmitidos pela Rádio Imembuí que no dia 21 de abril comemora 20 anos. E hoje das 10 às 12h na pioneira com inúmeras entrevistas, sintonize a 101.9. Inclusive sobre a educação fiscal, com Rosaura Vargas e o quanto é importante a participação dos contribuintes no projeto de que na sua declaração do imposto de renda podem determinar o percentual de doação que poderão ajudar instituições daqui. A foto mostra o início do Programa A Cidade no Centro Comercial Dois Irmãos em Camobi.

Relíquias e móveis: temos para comercializar equipamentos como máquina de escrever, cadeiras, mesas, birôs, computadores. Convidamos os interessados para que passem no Jornal A Cidade em horário comercial para conhecer na Rua do Acampamento, 590.

Jornal A Cidade: vai circular quarta-feira, dia 17. Editais ou anúncios devem ser enviados até segunda-feira ao meio-dia para nosso planejamento. É a última edição impressa, mas daremos continuidade nas redes sociais e na Rádio Imembuí. Nossa Senhora da Saúde: neste final de semana vamos pedir a ela que interceda pelo bem estar e saúde do povo brasileiro, principalmente de quem está hospitalizado, em situação grave e na esperança de voltar para casa. Quem tiver tempo reze, vã ao seu templo religioso, pode ser também no santuário de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de mesmo nome porque lá também está Nossa Senhora da Saúde, que também é padroeira da Quarta Colônia.

Oração a Nossa Senhora da Saúde

Virgem puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças, do fundo de minha miséria, apelo hoje para os tesouros da Vossa misericórdia e bondade e me atrevo a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim! Vós sois cheia de graça e eu cheio de pecados; vós Imaculada e eu manchado de inúmeras culpas; vinde, pois, em meu auxílio, supri a minha miséria, disponde o meu coração para que eu cumpra em tudo a santa vontade de Jesus, vosso Filho e Senhor Nosso. Amém.

