17 de agosto de 2020

Exatamente hoje é a metade do mês de agosto. Sabemos que anualmente o inverno neste mês é agressivo, muito frio que atrai as contaminações principalmente para pessoas com problemas de saúde. Diante da realidade que vivemos o que não falta no país e no estado são decretos, desencontros, os poderes parecem não manter um diálogo, o importante é criar, contestar, revogar e com isso alguns conquistam espaço na mídia. É igual às reclamações do orçamento para o próximo ano, no caso da UFSM que não poderá atingir seus objetivos, na certa os empresários desde março estão planejando e reduzindo custos para se adequarem à realidade atual. Deixo minha indagação, qual a informação que você tem até o presente na redução de custos dos três poderes nacionais executivo, legislativo e judiciário? Modestamente em momento algum li sobre isso por não ter alguém focado nesse sentido. As próprias universidades não tiveram aula nesse ano e pelo que se vê não teremos no segundo semestre. As gorduras do orçamento deste ano devem ter dado economia em algum setor, não será possível remanejar a sobra para o ano que vem? Mas deixo para os entendidos tratarem do assunto. Quero associar-me hoje aos gaúchos e ao povo para que cada um cuide de si, nem precisaria decretos se todos tivéssemos a conscientização da gravidade do coronavírus. E acrescido nessa semana com quase lotações da estrutura existente em várias cidades e por faltarem alguns dias para acabar o agosto mantenham o distanciamento, a prevenção, fiquem em casa, tudo vai contribuir para que possamos passar por essa fase. E quem tem problema de saúde, muito mais cuidado e quem estiver por perto colabore orientando para que possamos vencer, não sermos contaminados e trazer tristeza para quem nos cerca. Depois de passar esse período vamos ter esperança de que esse será o único momento de dificuldades em nosso país e principalmente no estado. Já que Santa Maria está em um estágio favorável graças ao trabalho não só do executivo, mas das pessoas ligadas a saúde e os que querem o bem de todos neste final de semana se puder vá ao seu templo religioso rezar pelas famílias que estão em luto, para quem está nos hospitais e para quem está vibrando pelo bom viver que está usufruindo. Vamos colaborar de alguma maneira porque as previsões para a próxima semana são de muito frio e em vista disso virão as consequências.

Ponto do Cafezinho

Na edição de sexta-feira comentamos sobre o túnel cavado pelos presos no Central em Porto Alegre e que para fechar vai custar R$ 44 mil. E na semana foi desbaratada a facção com bens avaliados em R$ 17 milhões, mais de 30 veículos e suspeitos de terem planejado a construção do túnel. Nós dizíamos que o estado e a justiça cobrem deles e se realmente os presos foram os mentores caberá à justiça cobrar esses custos, não é justo que o cidadão pague.

Escola de Sargentos das Armas: a mídia, as lideranças, políticos, todos na esperança que de Três Corações (MG) a escola venha para cá. Vamos perder mais uma para o Paraná? Acho que temos mais estrutura para acolher esse estabelecimento de ensino. Se olharmos que não conseguimos estar atentos a duplicação da Faixa Nova precisamos agir com mais intensidade e o primeiro projeto, prefeito Jorge, é asfaltar a Rua Irmã Dulce e construir ali uma avenida da 287 até a Vasco da Cunha que evita utilizar as rodovias. É um percurso curto, mas um cartão-postal para valorizar as unidades militares do Boi Morto.

Rodovias: elas atravessam o perímetro urbano, a 509, Faixa Velha, Av. Prefeito Evandro Behr e a 287, Camobi equivale a uma cidade, mas quem administra as rodovias é o DAER e com isso a Polícia Rodoviária Estadual é atuante com seus plantões, com seu radar móvel, com o aplicativo nada escapa. Para o estado a receita é boa. As duas rodovias poderiam muito bem ser administradas pelo município e colocar as lombadas eletrônicas para que rendam receita para dar manutenção a elas.

Escuridão: CDL deve entrar em ação. É uma vergonha a Acampamento que é a saída da cidade, nesse tempo, às 19h ninguém na rua totalmente na escuridão. Colocar postes de baixa altura, uma parceria com as lojas ou então que as marquises sejam iluminadas, inclusive os lojistas não se dão conta de que isso está sendo um atrativo para os assaltos.

Celular: quanto se assalta e se leva? Mas tem pessoas que só fazem isso, depois ligam para a vítima e querem entregar o aparelho mediante recompensa. Recentemente uma menina se deu mal, ligou para a proprietária e essa esperta convidou a polícia que foi junto, quando foi entregar o dinheiro a polícia interviu e deteve a infratora que estava com outro aparelho no bolso. Quando alguém quer dinheiro para devolver, convide a polícia de forma discreta e leve ao flagrante.

Faxinal do Soturno: a Ermida Santo Pio em que mensalmente no segundo e quarto domingo são celebradas missas agora com a pandemia está fechada. As pessoas podem assistir na Paróquia de Fátima que ali está a imagem do santo. E no dia 23 de setembro marca a data de seu falecimento. E para os moradores ou pelas redes sociais do Residencial Santo Pio na José Bonifácio ou nas Torres do Divino Espiríto Santo, segunda e quarta-feira é celebrada a missa pelo Frei Eudes ou o padre Celito.

