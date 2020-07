13 de julho de 2020

Em primeiro lugar agradecer a parceria da Rádio Imembuí, o acolhimento pelo Padre Bertilo da Paróquia da Ressurreição na celebração no último sábado transmitida ao vivo pela Rádio Imembuí às 20h30. Antes do início fiz uma postagem em frente a Nossa Senhora de Lourdes em sua Gruta e ao observar ontem constatei mais de 1,8 mil visualizações. Mas também não foram poucos os que acompanharam de casa a celebração que tinha por finalidade pedir a intercessão aos idosos, aos enfermos e para que a amizade seja cultivada cada vez mais e não só quando se precisa de alguém. Sou grato por essa transmissão e lancei assim uma semente como foi feito em 2003 com o Dia do Amigo, que uma luz me ilumine para que em 2021 possamos novamente realizar um trabalho desta maneira e através da fé chegaremos a algum lugar. Muito obrigado.

Agradecemos a parceria de todos:

Santa Paulina: para relembrar que ontem no Santuário em Santa Catarina foi celebrada a missa pelos 130 anos do início da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição.

Santa Maria: Por aqui constatamos falta de respeito às normas de prevenção, mas também não faltou abusos na parte policial, foi um festival e ocorrências de toda ordem. O que falta é conscientização. Poucos estão refletindo que 70% das cidades gaúchas estão na bandeira vermelha, precisamos nos manter no patamar laranja.

Parabéns: a Unimed nesta data pelo seu aniversário. Uma cooperativa que principalmente neste momento presta relevantes serviços aos associados e também através das ações sociais que beneficiam tantas pessoas.

Auto Ivo Multimarcas: é a loja e oficina na Presidente Vargas e que no dia 20 festeja 50 anos. Mas hoje o empresário Ivo Oliveira comemora seu aniversário.

Estatuto da Criança e do Adolescente: completa hoje 30 anos o texto que é o marco regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes em território nacional. Aproveitando a data quando é que o país vai agilizar e facilitar os processos de adoção? Quantas crianças estão à espera de uma família? E agora há mais de quatro meses o judiciário acumula ainda mais serviços e esse setor também terá prejuízos. E no momento atual os casais estão ansiosos para que isso aconteça, pois a mídia vem divulgando que são mais de 3 milhões de processos físicos que acarretam atrasos nos procedimentos.