22 de junho de 2020

Uma semana de fé e esperança são tantos santos e datas importantes que podemos pedir paz, entendimento, lealdade e ética e que comece lá por Brasília para dar o exemplo. O que postamos hoje sobre o ex-ministro da educação, impressiona a ganância do brasileiro. E a procura das brechas jurídicas para se beneficiar, construa com paz, amor e você terá sempre o retorno compensado. Nesta semana memorize, reflita sobre esse texto.

Servo de Deus, diácono, João Luiz Pozzobon, o pregador, pai de sete filhos sendo dois falecidos e cinco que moram em Santa Maria. Percorria por toda parte levando a mãe rainha. Um dia foi indagado porque andaria de terno e gravata? Porque carrego a mãe Rainha. E indagou, quando você vai a uma festa, qual seu traje?

Vivemos a semana da fé e devoção, pois ontem dia de São Luiz Gonzaga, patrono da juventude, quarta-feira é dia de São João Batista o santo das fogueiras, por favor, respeite os decretos as leis para evitar transtornos, também neste dia é dia de Nossa Senhora da Paz que reine entre todos nós, interceda pelos brasileiros e poderes constituídos em Brasília. No dia 26, festejamos nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em sua paróquia Castro Alves no bairro Itararé, que interceda pelo socorro aos brasileiros nesta pandemia e acima de tudo para que os políticos se entendam.

E no sábado, dia 27, marca 35 anos do acidente que vitimou o servo de Deus, precisamos rezar ter fé para que surja milagres e assim o Vaticano vai beatificar o futuro santo que nasceu em Ribeirão, São João do Polêsine e residiu por muito tempo em Santa Maria, onde criou sua família e foi comerciante na Avenida Osvaldo Cruz, onde hoje se localiza o museu bem como a paróquia Capela Nossa Senhora das Graças.

Pode ser legal, mas para mim é imoral: O ex-ministro da Educação que deixou a marca no cargo prestes a ser demitido viu por bem deixar o país e viajou como ministro e ao desembarcar nos Estados Unidos, deve ter ido sem pauta, mas pelo cargo na certa o governo pagou a passagem. E só no sábado que o Governo Federal publicou a demissão numa edição extra do Diário Oficial que também tem um custo oficial. Mas que arrastão que ele deu no Judiciário. E as investigações agora, continuam as denúncias? E como prêmio ele vai ocupar um cargo num banco mundial se a diretoria aceitar ou será que a vaga é do Brasil? Pelo que foi dito na mídia é que ele passou por um banco no passado, o banco foi mal e o governo bancou os prejuízos. Agora ponha padrinho nisso e esperteza também, as brechas jurídicas existem e ele mesmo não sendo advogado, bem orientado aproveitou o cargo e quando esperavam sua demissão ele já estava em solo americano. Será que vai ser iluminado? Cada um faça suas reflexões.

Brasília: Quando vamos saber que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um por si mas trabalham harmonicamente. E quando vamos ouvir que os três poderes vão cortar despesas e mordomias em beneficio do Brasil. E as eleições? Vamos fazer um plebiscito virtual com data marcada para que, o leitor possa decidir adiar ou realizar para 2022, uma única, quanta economia teria? Mas alguém não quer porque tem salário extra. Não podemos aceitar mais uma vez que meia dúzia de autoridades decidam por um assunto tão relevante.

Temperatura, 28ºC: que início de inverno. O povo não resistiu, sábado e domingo estavam soltos, o que falta é conscientização, sobrou tempo na madrugada até para incendiarem contêineres, não faltou acidente e drogas, além de público em alguns postos em que na sua frente têm um local convidativo para promover reuniões e o bate-papo, parques e praça também estavam quase lotados. Diante de mais de 50 mil vítimas, falta sensibilidade às pessoas porque teremos pela frente dois meses de inverno. Aí quando as autoridades lançam decretos e normas acabam ficando inquietos buscando os meios para trabalhar. Lamento o que li na mídia espontaneamente o comandante militar do sul do exército colocou-se à disposição para que militares percorressem as ruas para orientar o povo. Belo exemplo, o presidente da assembleia e procurador geral do estado ouviram o militar e vão levar adiante o assunto para outras autoridades. Gente, num caso desse a causa deve ser abraçada de imediato, militares na via pública orientam as pessoas e além disso podem até assustar aos golpistas, às drogas e ao crime. É esse o caminho para reeducarmos alguns e evitar a propagação do coronavírus.