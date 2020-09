Editorial – 28 de setembro

28 de setembro de 2020

Hoje é a última segunda do mês de setembro, 28, termina o mês e vem o outubro. E a partir de ontem começou a campanha eleitoral, não faltam nomes para a prefeitura e para a Câmara, compete a cada santa-mariense eleger aqueles que vão pensar pelo futuro de Santa Maria, quem decide é o eleitor, o momento é agora. Vamos recordar o passado e quem quiser chegar a um cargo público ou continuar nele deve ser bem analisado desde seu nascimento, sua formação, seu trabalho pelos eleitores para que possamos eleger um executivo e uma Câmara de Vereadores que pensem no futuro da cidade. O voto e a decisão são seus, então a partir de hoje acompanhe os debates políticos, as relações e acima de tudo as formas de fazer campanha. Até o editorial do dia 8 em que falarei mais sobre esse assunto, o futuro de Santa Maria passa pelo eleitor santa-mariense.

Santa Maria: estamos com 60 vítimas feitas pelo coronavírus, mas quase igualando os homicídios, lamentavelmente no final de semana foram quatro. E aí, qual sua avaliação? Para onde estamos caminhando? Para que lado vamos? Drogas, brigas, assaltos, policiamento precisa ser mais ágil e o judiciário também e o santa-mariense padece com isso.

Outubro: Vamos caminhar para que outubro desponte com tanto otimismo e esperança já que dia 12 é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança. Duas datas importantes e por isso as pessoas devem refletir e pensar, cada um deve cumprir a sua parte para que a cidade tenha outros caminhos. E quem está recolhido cumprindo a quarentena tudo passará e voltará ao normal, até porque o comércio e as entidades estão engajados, mas não descuide das eleições. Vamos eleger aquele empreendedor, não importa sua origem.