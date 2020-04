Editorial – 20/04/2020

20 de abril de 2020

Iniciamos mais uma semana com o feriado de amanhã. Devemos refletir sobre a conjuntura atual, política principalmente, para mim vivemos uma crise institucional. Alguém quer trabalho e produção, zelar pela vida e outros com medo de perder espaço e algumas mordomias que foram implantadas principalmente no Planalto Central. É só crítica e pergunto o que os críticos fizeram até o presente, nem todos evidente, pelo bem da Pátria? Não se deram conta de que o coronavírus veio por limites e está avisando que precisamos restaurar e mudar, mas não vejo nesse momento esse caminho. E o que falta ainda é responsabilidade e conscientização para algumas pessoas. Aqui mesmo pela abertura do comércio no sábado era um desespero pelas compras, bom para o setor e ruim para a saúde. A semana que antecede o final do mês quem puder fique em casa e não saia sem necessidade, quando o novo coronavírus atinge a pessoa ele é fulminante e é comum ouvirmos que parabenizam médicos e enfermeiros, quem montou a estrutura e o atendimento neste momento difícil. A pessoa sai de casa, deixa tudo e não sabe se volta, mais humildade, amor com a vida e que Deus esteja convosco. Mais uma trégua amanhã, saiba cultivar junto com a família.

APOIO: HCAA, Duque Auto Posto, Coopaver, AM Brum Funerária, Shopping Independência, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Posto São Marcos, Guigui Gás, Travelmix, SIM (ATU), Casa do EPI, Marcenaria Tropical.