Editorial – 06/04/2020

6 de abril de 2020

Coronavírus e a estiagem

Mesmo com a chuva desta madrugada e manhã, é um indicativo do frio e quem sabe lá muito em breve teremos a tão esperada chuva. A mídia nacional está em uma campanha intensiva na prevenção. Sempre teremos os abusados, os inadimplentes, os que facilitam. Nessa madrugada a Guarda Municipal teve mais de 30 chamados para dispersar grupos, o que é inacreditável. Mas já que está quente deveriam os decretos serem revogados e voltar tudo a atividade com urgência e armazenar energias e projetos para se for necessário no inverno decretar uma nova quarentena, tomara que não. E o povo teve uma lição que o coronavírus chegou mundialmente para mostrar que tudo tem limites, ele cortou a ganancia, o abuso, os salários milionários como no futebol e deixou um alerta aos homens públicos, principalmente aos políticos, vamos reiniciar uma nova fase. É uma revolução silenciosa, sem derramamento de sangue, sem combates rápidos, mas é um bom alerta pela humildade, bom senso e entendimento. Quem não tem medo do vírus? Mas precisamos produzir, sempre observar os ensinamentos que tivemos e que somos corretos pela prevenção, essa é nossa opinião e compete às autoridades ouvir lideranças, pessoas pensantes para o futuro e todos conduzirem um trabalho semelhante ao ministro da Saúde e sua equipe e não buscar aliados de toda parte visando as eleições municipais que talvez nem possam ocorrer. Siglas inimigas do passado estão se aproximando. Outro ponto importante é aqui, o transporte coletivo deve estar nos limites pelos custos e ônibus cumprindo o decreto quase vazios, enquanto isso os serviços essenciais, o setor empresarial paga transporte particular, é uma questão de bom senso, o custo vem se elevando para as empresas também que precisam de seus colaboradores entre outros como tele-entrega, frentistas e serviços essenciais previstos nos decretos em vigor, é um momento para o prefeito refletir.

APOIO: Vidraçaria Miragem, Estação Rodoviária, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Bella Vista Supermercados, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s.