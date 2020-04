Editorial – 13 de abril de 2020

13 de abril de 2020

A Páscoa da conversão e da esperança

Ficará na história a Quaresma, a Páscoa, as celebrações que aconteceram via redes sociais inclusive mexeu com os devotos cada um no seu segmento de fé e criando uma novidade, proporcionando tranquilidade, quantas pessoas vão à missa e não comungam e com essa abertura agora alguns deverão criar o hábito de buscar as celebrações nas rádios, TVs e demais meios de comunicação. Mas o recado foi dado, o coronavírus, que vem fazendo estragos inesperados silenciosamente e até o presente não sabem a cura, mas é um aviso que ele veio para converter e para nos deixar a esperança de que tudo tem limites. E como diz na prece do Divino Espírito Santo “Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor, enviai vosso espirito santo e tudo seja criado e renovais a face da Terra”. Amigos, uma pausa é uma renovação, tudo tem limites e é bom que as pessoas meditem sobre a conjuntura atual, o ganho fácil, a falta de ética, rezar para obter vantagens, a criminalidade, essa doença conseguiu fazer com que as pessoas ficassem em casa até a aproximação familiar aconteceu. Acredite ou não passamos a viver a restauração no novo mundo e aqueles que andam em sentido oposto acabou a facilidade em todos os segmentos. Trabalhar, produzir e ter amor no que se faz é preciso, o recado foi dado, quantas pessoas com dinheiro e poder lá no hospital, entubadas, sem poder se mexer. Para mim é um aviso e devemos estar atentos. Todas as segundas-feiras a nossa opinião para o início da semana, nos acompanhe todos os dias que aqui estarão assuntos diários de nossa cidade e nos acompanhe também no Facebook Roveda Valdemar https://www.facebook.com/valdemar.roveda .