EDITORAL DE DIA 22/05:

21 de maio de 2021

Comemoramos na semana os 163 anos de emancipação política, no dia das comunicações sociais e data em que o palácio Piratini comemorou o seu centenário. Prédio histórico, imagine neste percurso os atos que foram sancionados lá. Ninguém vai esquecer evidente a legalidade por volta de 1964 dos porões do Piratini, aonde foi evitado o derramamento de sangue na capital. Muito bem decorado, iluminado, chamou atenção pelo mundo do que foi preparado para celebrar a data tão importante. Mas ficamos por aqui, pois Segunda-feira o empresário Gustavo Jobim realizou mais um ato solidário para com Santa Maria, além de suas obras no Acampamento, Cristo Rei e Centenário. Na contrapartida, é dando que se recebe, segundo São Francisco de Assis, vai investir com a construtora mais de um milhão de reais na revitalização da praça e pela criatividade do Gustavo, foi buscar no Rio de Janeiro um escritório de arquitetura para preparar o projeto. Na semana também tivemos, dia 19/05, o dia de Santo Ivo, em que no passado acontecia a Romaria pela Associação dos Advogados Católicos de Santa Maria e agora pela pandemia não tem acontecido nos últimos tempos, mas a relíquia vinda da França por Dom Ivo, encontra-se no Santuário da Medianeira. E a comunidade do Dom Antônio Reis preparou um encontro para esse Domingo. E nessa mesma data, sempre 19 de cada mês, em especial São José, o padroeiro da igreja católica neste ano. Bem como, marcou a santificação pelo Papa João Paulo II em 2002, mas foi ele também que beatificou com sua presença em Florianópolis, a Santa Madre paulina, em 1991. Mas a semana também foi sacudida pela feira viva Santa Maria, pela feira do livro virtual. E para mim, mesmo que esquecido, mas sinto-me feliz por ter contribuído juntamente com Cesar Saccol filho. Finalmente uma caminhada que durou quase três anos, mas consigo ir ver os antigos casebres da USE em Frente ao jornal a cidade, será transformado em um belo prédio pelo SESC que vai beneficiar seus associados e a comunidade. Todos nós quando encontramos um olhar diferente e se podemos contribuir com o crescimento da cidade, devemos estender a mão e emitir opiniões e sugestões. Mas quero finalizar esse editorial e hoje, pedindo a Santa Rita de Cássia para que interceda e abençoe todos profissionais da saúde. Que possam retribuir o dom da vida com trabalha, sua fé, a todos hospitalizados e acamados em casa, mas nunca esquecendo que ela olhe para Brasília, pois a conjuntura política da semana deu o que fazer. Nasceu até na CPI novas de gerenciamento que vou citar nas redes sociais. A todos um bom fim de semana, cuide-se, acompanhe o calendário da vacinação do Covid-19 e também da gripe.