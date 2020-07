Edição impressa circula hoje

9 de julho de 2020

Jornal A Cidade circula hoje, já deve estar na sua loja. Onde tem público chega cortesia para você acompanhar um pequeno relato de nossa cidade. Mesmo que o assunto em evidência seja o coronavírus e os ciclones procuramos sempre focar em pautas positivas valorizando o trabalho, o empreendedorismo em todos os segmentos. Até segunda-feira estaremos postando algumas páginas da edição dessa quinta-feira. Esteja conosco, mas nos acompanhe diariamente aqui e para quem investe e anuncia conosco temos um espaço na Rádio Imembuí, sua empresa é citada de segunda a sexta-feira às 10h30, às 14h45 e às 17h30 e nos sábados no programa ao vivo com live das 10h ao meio-dia, perceba que estamos oferecendo três opções para você fortalecer sua marca e sua produção é só ligar que iremos ao seu encontro 55 98407-1000.

Nossa Senhora de Lourdes: a data é festejada em 11 de fevereiro, mas em Santa Maria onde está a Gruta ao lado da Paróquia da Ressurreição sempre no final de maio acontece a festa e as celebrações. No entanto, mensalmente dia 11 foi criada a Procissão Luminosa no bairro do mesmo nome, nesse sábado será enriquecida através da parceria com a Rádio Imembuí e o padre Bertilo Morsch, pároco da Paróquia, que vai celebrar a missa às 20h30 com orações pela intercessão de Nossa Senhora aos enfermos, aos idosos e para marcarmos o dia 20 de julho que é o Dia do Amigo. Sabemos que a amizade une as pessoas, constrói o bem e a solidariedade, vamos seguir as normas do momento, fique em casa e onde você estiver com o rádio ou pelo celular via internet você pode rezar conosco, acompanhe a celebração ela é neste momento de suma importância e nós teremos o privilégio de marcar o dia do amigo, mas principalmente de fazer a transmissão no dia da procissão luminosa. O nosso agradecimento ao padre Bertilo por ter aceito o convite colocando à disposição a Paróquia e à direção da Rádio através do Alcides Zappe por permitir a transmissão pela Imembuí e o Diego Fachini que produz e apresenta um programa das 19h às 24h, Estação 101.9 com músicas antigas e que abriu espaço para a transmissão. Qualquer dúvida ligue para 55 98407-1000.