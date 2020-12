Edição 1323 – Página 9

5 de dezembro de 2020

Feira da Primavera e FEICOOP

Neste ano a pandemia alterou o calendário de datas e eventos, inclusive os do Projeto Esperança, a Feira da Primavera que chega em sua 45ª edição e acontece neste sábado dia 5 no Terminal Dom Ivo na Rua Heitor Campos que agora tem calçada para os pedestres. E aqui os consumidores vão levar para casa produtos cultivados na região central sem atravessadores do produtor direto ao consumidor. E não faltam opções. Para quem não conhece, neste sábado faça um passeio, mantendo o distanciamento, use máscara porque o local é muito bem fiscalizado e orientado para evitar transtornos. A Irmã Lourdes com seus colaboradores e expositores não mede esforços para bem promover a Feira da Primavera deste ano que era para ser em setembro, mas em vista da pandemia acontece no dia 5.

FEICOOP: em formato diferente neste ano já está acontecendo, é a Feira Mundial de Economia Solidária. Não teremos ônibus e excursões do norte do país e do Mercosul como acontecia anualmente no mês de julho. É o evento que motivava aos visitantes aqui permanecerem durante uma semana, o quanto beneficiava a todos os segmentos. Num formato diferente via redes sociais ela vai para o mundo neste ano. Sabemos do trabalho e organização da Irmã Lourdes, mesmo pelas redes sociais e o quanto ele vai despertar interesse no mundo pela forma com que é produzido e pela valorização da produção. Santa Maria manifesta sua gratidão em poder realizar um evento desta grandeza. Não serão três dias presenciais, mas sim 15 dias via redes sociais. Nós que aqui moramos devemos prestigiar este evento que será marcante mais uma vez.

Programa A Cidade: anualmente uma semana antes da FEICOOP a Rádio Imembuí e o Jornal A Cidade estão presentes e neste ano um ingrediente a mais que é nosso site www.jornalacidade.com. O que é bom e o que é produtivo para a cidade sempre terá nossa presença. Queremos a participação e presença das lideranças, autoridades, do prefeito eleito no dia 29, vereadores também, para prestigiarem a Feira da Primavera e acompanharem via redes sociais a FEICOOP. O nosso espaço é da comunidade, saiba usufruir e valorize sua empresa e sua produção. Venha conhecer de perto como os produtores cultivam e se mantêm estruturados para participar de feiras.