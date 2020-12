Edição 1323 – Página 8

4 de dezembro de 2020

Eleições 2020: Pozzobom e Decimo em 2021

Perdoem os leitores não vamos citar aqui projetos municipais no caso dos candidatos eleitos, pois são conhecidos mesmo que eles sejam sabedores da receita municipal e o que pode ser feito e se deve fazer. O que mencionamos: 1º) no 1º turno o eleitor aprovou o trabalho que o atual prefeito e seu vice realizaram sempre em conjunto até o início desse ano, inclusive o Sérgio ocupando secretarias. Um dos motivos na vitória no 2º turno é que os eleitores aprovaram o seu trabalho e a forma de ser conduzido. Ambos conquistaram uma bagagem de conhecimentos por conhecerem o município como poucos pelas suas virtudes e problemas existentes e que nunca faltarão. 2º) a eleição do dia 29 vai para a história porque um prefeito e o vice no cargo disputaram o executivo em siglas diferentes e o povo julgou quem deveria comandar Santa Maria por mais quatro anos e o prefeito eleito sabe bem o que tem em andamento, projetos em estudo, obras em execução e na certa sua meta principal ainda neste ano é motivar o contribuinte para que pague o IPTU através do boleto impresso via internet, pois se sabe que milhares pagam em cota única para viajar na época de férias. E se assim for feito e convencer o contribuinte que uma forma rápida é imprimir na internet o boleto e pagar o IPTU evitando os gastos com carnê que só seria impresso a partir de janeiro para aqueles que não pagaram. A certeza agora é de que Rodrigo Decimo, vice-prefeito, vai tomar pé sobre como funciona o setor público e levar junto a ele seus conhecimentos como empresário que muito vão contribuir para a gestão municipal. Na noite do resultado, na sede do Comitê Central, parabéns ao Hotel Dom Rafael do Centro Mariano pela estrutura lá existente e o contentamento dos que lá estiveram era total com aplausos. Quem ganha é Santa Maria para poder concluir as obras iniciadas e levar adiante os projetos em andamento. E na certa o vice-prefeito atual Sergio Cechin acostumado na política, não poderia ser diferente, aceitou a derrota dentro do setor democrático.

Travessia urbana

Pelos acordos do DNIT com os proprietários e invasores na área de domínio público abre sinal que as obras continuam tendo verba o ritmo terá um maior crescimento, pois no trevo da Hélvio Basso com a 392 é um transtorno para o trânsito, principalmente na escavação que vai dar acesso a 290. Na parte das ferragens parece que em 30 dias pouco foi feito, mas a esperança agora com esse acordo intermediado pela Justiça Federal só que é muito prazo para os indenizados desocuparem o imóvel, apenas estamos relembrando. E na parte oeste o túnel da Vasco da Cunha é um perigo para o trânsito e deveria ter maior agilidade, é tão pouco para tanta morosidade. E o viaduto em frente ao acesso da Santa Marta ainda tem muito a ser feito, a elevada é poderosa, bem como na própria rodovia há muito serviço a ser executado, mas tudo respalda na liberação de dinheiro para que as empreiteiras possam agilizar o andamento e a conclusão das obras. Por enquanto muito cuidado a quem transita nesses locais, principalmente à noite e quando chove. A travessia urbana é necessária para Santa Maria mesmo sendo perímetro urbano, mas sinaliza o progresso e a expansão ao longo da rodovia principalmente no setor comercial.

