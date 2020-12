Edição 1323 – Página 4

3 de dezembro de 2020

Editorial – E dezembro chegou

Quantas pessoas estavam ansiosas para que passasse 2020 com rapidez, jamais vamos esquecer o ano em curso. Evidente que após as férias merecidas do início do ano chegou a pandemia no Brasil e quando anunciavam que poderiam ser mais que 80 mil vítimas, agora mais que dobrou. Quantas pessoas recordam da gripe e da peste e outros males que atingiram o mundo, as pessoas não esquecem e com isso ficamos com a lição deste ano para pensarmos diferente, cuidar da vida que nos é concedida e ao regressarmos não levamos nada, só deixamos lembranças do nosso comportamento por aqui.

1º) O novembro: marcante pela romaria a Medianeira em formato diferente, mas foi destaque a fé presente no Santuário ou via redes sociais.

2º) Nossa Senhora Aparecida sem a festa nacional, mas sim via redes sociais o que agradou devotos e seguidores. Devemos pedir a ela a intercessão e observarmos a encíclica do Papa no qual ele pediu ‘fraternidade e amizade social’. É lamentável que entrou em esquecimento e ninguém mais fala nisso, mas temos certeza que a padroeira do Brasil vai interceder por todos nós.

3º) Dia da Criança, a esperança deverá nascer aqui pelas mudanças de nosso país, pela conscientização e uma nova cultura pelo fim do poder e da ganância. Invista nelas.

4º) As eleições: 1º e 2º turno, agora o eleito Jorge Pozzobom com seu vice Rodrigo Decimo busca força para poder cumprir as promessas de campanha. E que o legislativo seja parceiro, bem como as lideranças e os não eleitos também para que possamos ter uma nova Santa Maria construída pelo diálogo e bom senso. E marcarmos para sempre que 52 mil não foram votar. É lamentável. No dia 29 mais de 60 mil não compareceram.

5º) O dezembro: a) com a festa para a padroeira do município, Nossa Senhora da Imaculada Conceição (nesta edição), que ela interceda pelo bem da cidade num todo.

b) dia 8 que é feriado municipal também é o dia da Família, o respeito e a disciplina à sociedade começa a se formar aqui, a escola lapida e a sociedade lhe dá bons caminhos, mas nem sempre a pessoa segue os ensinamentos recebidos. c) O dia da Justiça e o quanto ela é importante em nosso país, na minha opinião alguns órgãos tomam rumos diferentes, toda e qualquer dúvida ou assunto cai no Supremo, o próprio parlamento brasileiro tem um contingente de mais de 600 políticos que não conseguem se entender e se administrar e sobra para o STF, enfim, quase todos os casos jurídicos vão ao ponto final e não poderia ser assim, por isso da morosidade e atraso nos julgamentos somando-se com as bondades das leis que os legisladores aprovaram. Portanto, nesta terça-feira Santa Maria comemora três datas importantes que são básicas na formação da sociedade em que vivemos.

6º) UFSM: 60 anos desta instituição. Uma data histórica que a partir desse 14 de dezembro foi lançada a esperança de que Santa Maria iria triunfar não só na educação, mas em vários segmentos. Quem é curioso e quiser contabilizar bagagem é só observar a cidade num todo. Imagine a região central sem a UFSM e sem o Hospital Universitário.

7º) E por fim, deixamos aqui a mensagem de um ano diferente, um natal e final de ano sem aglomerações, com poucas viagens, limitações, mas lá de cima e através dos santos que carregamos vão interceder por todos nós e pelo bem da humanidade. Na edição do dia 17 falaremos mais sobre o Natal e o final de ano. E os assuntos desse editorial você vai encontrar nessa edição. Eu convido os empresários, lideranças, políticos eleitos para que neste sábado visitem a agricultura familiar, a Feira da Primavera regional e vamos olhar o quanto se produz tendo como destino final o consumidor, vamos dar apoio a segmentos dessa natureza, o nosso interior precisa de poços artesianos e barragens como prevenção a estiagem. Estaremos ao vivo com a Rádio Imembuí, das 10h às 12h no Feirão da Heitor Campos já falando sobre a Feicoop. Quem lá comparece não volta de mão vazia, sempre encontrará o que levar para casa com qualidade em verduras, cucas, doces, frutas e os pêssegos lá de Jari.

Condomínios

O síndico: recordamos hoje o dia 30 de novembro, uma data importante principalmente para aqueles voluntários que no passado gratuitamente assumiram esse cargo espinhoso, de responsabilidade para administrar um condomínio e sempre surgem problemas de toda ordem. É uma nobre missão que sempre comentamos. Os moradores devem colaborar com a gestão, se nós não cuidarmos onde residimos, proprietários ou inquilinos, não serão os terceiros que vão fazer. Solidariedade, responsabilidade e comprometimento entre todos. A profissão é tão grata e cobiçada hoje que surgiu até o síndico profissional e como num prédio quase ninguém quer ser síndico eles são convidados a administrar. Eles se prepararam, mas alguns não se deram conta do quanto vai aumentar a taxa mensal, porque pelo normal do mercado ele tem um bom salário e somando-se a ele, delega poderes, contrata escritórios de contabilidade, zeladores, uma equipe, ele fica só no comando e quando o prédio precisa do síndico onde vão encontra-lo? É uma situação delicada, o que falta é conscientização dos moradores em promover o rodízio anual em que a cada gestão um morador assume. Em época de crise isso faz a diferença e pelo que sei acabou o síndico voluntário e gratuito. Já em assembleia se for um morador é decidido quanto vai ganhar mensalmente. Seja como for é uma profissão nobre, necessária, quem não quer tranquilidade no prédio. Diante de tantos assaltos de todos os modus operandi é preciso estar vigilante. E para quem não sabe ele pode ser responsabilizado cível e criminalmente, atento as leis, é um verdadeiro fiscal do prédio. Tudo que acontece chame o síndico, ele deve estar preparado para resolver as questões como brigas de crianças, de famílias e outras mais. Seja como for, parabéns a quem elegeu essa atividade. Que não seja um bico e sim um cargo que tem suas virtudes e seus dissabores também.

Santa Maria Destino Turístico

É nossa pauta sempre pelo quanto o segmento beneficia uma cidade, um local, produz receita, mas ao mesmo tempo alegria para quem lá comparecer. Santa Maria são tantas virtudes, mas ainda não amadurecemos e não soubemos aproveitar. Diante da pandemia que tivemos e que ainda vivemos, pois ela não terminou, o ano passou e pelas restrições nada foi feito e pouco foi criado, inovando. Nos últimos meses quantos momentos que atraem o turismo até via redes sociais poderiam ter sido feitos. Agora não adianta reclamar. E que todos os segmentos se preparem, quer desovar, formar caixa, reduza o lucro e venda mais e a cidade num todo não só no setor comercial deve colaborar na limpeza por toda parte. Quem puder de uma ou outra forma decore a cidade, o seu imóvel, o seu local de trabalho. Vamos fazer uma campanha para iluminar as vitrines, que desperte atenção de quem ali passar e vamos convidar VENHA A SANTA MARIA. Aqui você encontrará sempre o que fazer e observar. Quantos fatores temos à disposição do visitante. Entre tantos motivos o setor comercial e seu potencial, além disso os shoppings e a rede de mercados. Evidente que o consumidor deve procurar os melhores preços para evitar transtornos e têm onde buscar. A noite santa-mariense é uma nova cidade, claro que agora com regras e normas, mas é atrativa. E teremos no final de semana um feriadão local, dia 8 comemoramos a data da padroeira do município, Nossa Senhora da Imaculada Conceição que vem sendo realizada a trezena às 18h. muitas pessoas deixam a cidade, mas outras virão nos visitar, pois como acontece anualmente o comércio abre as portas dia 8 de dezembro, dia da família que conseguiram unir a mesma neste ano com a pandemia e dia da Justiça. Vamos celebrar essas datas, convidando amigos: VENHA A SANTA MARIA!