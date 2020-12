Edição 1323 – Contracapa

4 de dezembro de 2020

Construtora Jobim

Continuam na Venâncio Aires em ritmo acelerado as obras das torres bem como o setor de vendas com preços convidativos, bom investimento sempre. Quando se fala em imóveis ouça quem investiu se hoje está arrependido. E na Rua do Acampamento o Complexo da Construtora Jobim, já constatamos movimentação de equipamentos e aí nasce o Edifício Cristo Rei, serão quase 300 apartamentos de 1 e 2 dormitórios, 300 vagas de garagem, lojas e outras alternativas. E em frente onde é o Centenário em que o prédio foi destruído pelo fogo a construtora já está operando e para matar a saudade de quem ali estudou ou conheceu esse instituto terá a volta do prédio que acolhia aulas e o internato. E nesse prédio serão construídos 8 andares com quase 200 apartamentos de 1 dormitório, quer localização melhor? Acompanhe o lançamento de vendas.

Os pêssegos de Jari

Quem planta, colhe. Muito mais com tecnologia dentro das normas técnicas e com pessoas qualificadas. Por onde se anda pela cidade encontramos pêssego cultivado com uma boa safra no pequeno município que faz parte da Região Central. E o ponto alto aos sábados é no Feirão Colonial no Terminal da Heitor Campos. Valorize o que é nosso, no passado os pêssegos chegavam de São Paulo ou da Grande Porto Alegre e agora temos produção própria em nossa região. Na foto a Irmã Lourdes que está ansiosa pela Feira da Primavera no sábado e com a FEICOOP que já está acontecendo via redes sociais, juntamente com seu Zeno e seu filho Gustavo que são os cultivadores dos pêssegos de Jari.

Vidraçaria Miragem

É uma moderna empresa conquistando espaço e serviços porque sempre está inovando trazendo novos produtos, equipamentos e o bom atendimento com uma equipe preparada. O Emerson e a Marcia tudo fazem para satisfazer o consumidor e como se sabe o vidro é o complemento de uma obra e atualmente a criatividade na construção civil tem avançado além do esperado. Localize na BR 287 próximo ao acesso ao Clube Dores ou peça sua orçamento sem compromisso pelo 3222-9367 ou 99199-3566.

Restaurante Minuano

Em breve na Hélvio Basso ao lado do Estádio do Gauchão. De segunda a sábado tendo como ponto alto o marmitex à sua escolha. É só fazer o pedido que será entregue em seu local de trabalho. Luiz Carlos Brum com experiência em gastronomia e sua família convidam os clientes para valorizarem e prestigiarem a nova casa. Inclusive aos sábados terá assados. Aguarde 99984-4323.