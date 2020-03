Edição 1313 – 25 de março de 2020

25 de março de 2020

Estamos encerrando a edição que vai circular amanhã na qual anunciamos uma trégua e no mês de abril não vamos circular. Nem por isso deixamos de valorizar os anunciantes, as opiniões e conteúdo de nossa cidade. isso será feito diariamente em nosso site www.jornalacidade.com e no Facebook. O nosso recado nesta quarta-feira, veja postado a capa e contracapa de amanhã na qual pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para que o coronavírus esteja de passagem rápida. E a Nossa Senhora Medianeira para que interceda pela chuva para salvarmos o que resta no interior. E no sábado esteja conosco ao vivo das 10h ao meio dia, sempre valorize os nossos convidados, são pautas do interesse do ouvinte pelos assuntos abordados.