Dr. Bozano

18 de setembro de 2020

Calçadão primeira quadra ou Salvador Isaía, faz um ano que tiveram a intenção de melhorar, reformar a primeira quadra graças a contrapartida da empresa de Erechim que vai construir em Camobi e como determina o Plano Diretor o investidor visitante deve dar sua contribuição ao município. Lamentavelmente precisamos dizer isso, ao invés de dar incentivo penalizamos o empresário. Foram feitos os tapumes, surgiu os impasses, as obras paralisadas e recentemente a mídia local anunciou a retomada das obras e pelo que se sabe mais a Cotrel estaria participando da melhoria da Dr. Bozzano. Igual às paradas de ônibus, porque fazer às pressas? Daria para discutir mais. Aquela ideia do passado de fazer uma rua coberta, igual Gramado, em quanto valorizaria as lojas térreas e os imóveis e, além disso, a população teria um local seguro para frequentar. Ainda tem tempo, deixar passar as eleições e quem for eleito deve assumir esse propósito, conversar com os empresários, proprietários de imóveis e mostrar o benefício que a rua coberta iria trazer para o centro da cidade. Vivemos um tempo de pandemia e de restauração, então porque o centro da cidade não pode ser restaurado modernamente e o poder público seria só coordenador, pois buscaria investimentos da iniciativa privada.