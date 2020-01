9 de janeiro de 2020

Parece-nos que chegou ao final, só quem já pagou receberá de volta a diferença e a PGR com seu pedido o ministro do STF Dias Toffoli modificou sua própria sentença para reduzir os valores, o povo aplaude. Os valores ficaram a contento do contribuinte, pelo menos deu mídia para alguém e a Seguradora Líder não sabe como vai devolver o dinheiro.