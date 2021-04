Domingo de Páscoa

4 de abril de 2021

Uma das celebrações mais importantes para os cristãos, ela celebra a ressurreição de Jesus Cristo, que morreu para libertar a humanidade do pecado. A Páscoa marca o fim da Semana Santa que é marcada por procissões e cerimônias especiais. A sua origem é judaica e significa passagem, a passagem que os judeus fizeram para alcançar a liberdade e depois fizeram a travessia do Mar Vermelho em busca da Terra Prometida. Já para os cristãos é a passagem da morte para a vida, a Ressurreição de Jesus Cristo. Atualmente a data é recheada de símbolos como o coelho da páscoa, os ovos de chocolate, a cruz, o cordeiro, o pão e o vinho, o círio pascal.

Celebrações na Basílica acontecem às 8h, 10h, 15h30 e 18h.

Oração a Santo Ivo



Glorioso Santo Ivo, lírio da pureza, apóstolo da caridade e defensor intrépido da justiça, vós que, vendo nas leis humanas um reflexo da lei eterna, soubestes conjugar maravilhosamente os postulados, a justiça e o imperativo do amor cristão, assisti, iluminai, fortalecei a classe jurídica, os nossos juízes e advogados, os cultores e intérpretes do Direito, para que nos seus ensinamentos e decisões, jamais se afastem da eqüidade e da retidão. Amem eles a justiça, para que consolidem a paz; exerçam a caridade, para que reine a concórdia; defendam e amparem os fracos e desprotegidos, para que, propostos todos interesses subalternos e toda afeição de pessoas, façam triunfar a sabedoria da lei sobre as forças a injustiça e do mal. Olhai também para nós, glorioso Santo Ivo, que desejamos copiar os vossos exemplos e imitar as vossas virtudes. Exercei junto ao trono de Deus vossa missão de advogado e protetor nosso, a fim de que nossas preces sejam favoravelmente despachadas e sintamos os efeitos do vosso poderoso Patrocínio. Amém.!

