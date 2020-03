Domingo, 1º de março

1 de março de 2020

Bom dia, 1º de março, o mês da mulher e de aniversário de 22 anos do Jornal A Cidade. Somos gratos pelas oportunidades e pelo dom da vida, a cidade quase voltando ao normal e neste domingo, sem chuva, caminhar, visitar amigos e o principal às 16h prestigiar o início do campeonato do Inter SM contra o São Gabriel. Tudo preparado e pronto, vamos ver se agora chegamos lá, e os jogadores que façam sua parte sem briga, sem empurrões, a arte no campo, jogar bola e a comunidade saberá reconhecer. Para melhor organizar o evento compre ingresso antecipadamente pela cidade.