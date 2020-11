Disk caixa d’água

6 de novembro de 2020

Essa é a marca hoje, mas o Antonio Azevedo chegou em Santa Maria trazendo a novidade em fibras. Iniciou com a indústria de fabricação de piscinas e caixas d’água, conquistando o mercado não só no sul do país como em algumas cidades do Mercosul. Tendo em vista a mudança das leis que deu um fim às caixas de amianto o empresário passou a investir na fabricação de caixas d’água com fibra dando assistência e manutenção. E os filhos Daniela investiu na Indústria de Piscinas Brasil na BR-158 e o Ismael com sua indústria na grande Porto Alegre. Amanhã o Antonio comemora o seu aniversário e o Ismael no dia 12. A sua escolha por Santa Maria quando poucos apostavam na fibra fez com que se consolidasse no mercado.