Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil

23 de novembro de 2020

Apontado como a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes, de 0 a 19 anos, no Brasil de acordo com o INCA o câncer infantil tem 80% de chances de cura se diagnosticado precocemente. Diferentemente do que ocorre com os adultos, o estilo de vida geralmente não tem influência no desenvolvimento de cânceres no público infantil. Por isso nesse dia 23 é reforçada a importância do diagnóstico precoce para salvar vidas. Em crianças a leucemia é o tipo mais comum de câncer, seguida de tumores do sistema nervoso central e linfomas. Em crianças e adolescentes são mais agressivos e se desenvolvem rapidamente, mas ao mesmo tempo esses pacientes respondem melhor ao tratamento e as chances de cura são maiores.

Grupo de 3ª Idade Sempre Vivos: fundado em 23 de novembro de 1995 fica no bairro Tancredo Neves.

Engenheiro eletricista: o profissional que projeta sistemas elétricos e busca soluções inovadoras para as instalações de baixa, média e alta tensões comemora seu dia hoje. A data é a mesma da fundação do Instituto Eletrotécnico de Itajubá, atual Universidade Federal de Engenharia de Itajubá. Sua área de atuação é diversificada abrangendo atividades no campo da eletrônica (automação, controle, computação, circuitos integrados) e da eletrotécnica (trabalho junto às hidrelétricas e indústrias).

Oração a São João Paulo II



Ó São João Paulo II , da janela do céu, dá-nos a tua bênção!

Abençoa a Igreja, que tu amaste, serviste e guiaste,

incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo,

para levar Jesus a todos e todos a Jesus!

Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão.

Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto

para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra.

Abençoa as famílias, abençoa cada família!

Tu percebeste a ação de Satanás

contra esta preciosa e indispensável faísca do céu

que Deus acendeu sobre a terra.

São João Paulo II, com a tua intercessão,

protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família.

Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças.

Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor;

roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz.

Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria,

faz descer sobre todos nós a bênção de Deus!

Amém!

