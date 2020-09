Dia mundial do Turismo

27 de setembro de 2020

É nesse domingo, 27 de setembro. Para o Jornal A Cidade sempre foi uma pauta positiva e damos ênfase pelo quanto é produtiva. É só refletirmos agora em 2020 até o presente sobre os prejuízos que o setor empresarial teve, quem opera com turismo e eventos, o desemprego, empresas que fecharam as portas, não tem culpados e nem opositores. O coronavírus veio para pôr limites e trazer reflexão para que possamos valorizar a vida um pouco mais. Um abraço nesse espaço ao meio amigo Abdon Barreto Filho, economista, professor, residiu em Santa Maria por muitos anos, ocupou vários cargos inclusive no governo do estado, conhece o turismo no estado como ninguém e é um empreendedor e orientador no segmento. Por aqui chegamos a ter um grande jantar promovido pela AHTURR no dia 27 de setembro para festejar a data. Passou a história registra, nós mesmos aqui do jornal realizamos inúmeros eventos envolvendo dezenas de pessoas, foram 15 anos, e sentimos saudades hoje desta época e para mim a partir de agora vamos reconstruir, começar tudo de novo, na certa de modo diferente, vamos esquecer a bonança do passado, os salões lotados seja por qual for o motivo. Na semana o Piratini deu liberdade para eventos não festivos, com regras e limitações e alguns empresários ponderaram maior abrangência. Devemos estar atentos porque o surto não acabou. Nessa semana por aqui cutucou e deixou preocupações. Por isso vamos comemorar dia 27 essa data festiva e para aproveitarmos toda a estrutura começar pelos centros de eventos locais devemos promover com criatividade, economia e sempre atendendo as leis e decretos que nos orientam. Não temos aqui um turismo permanente, mas temos sim, tantas fontes, tantos segmentos, que no final tudo se transforma em turismo. Até as Escola das Forças Armadas se Deus quiser aqui será instalada, é uma fonte turística também porque aqui estarão alunos de todo o Brasil e tenho certeza de que a família virá visita-los, assim que se faz turismo. Lembre na sua família a importância desse segmento.

Dia Nacional do Idoso: comemorado no dia 27 de setembro, geralmente são aposentados, estão em casa e para ter uma longa vida precisam cuidar a saúde com a prevenção, ir ao médico periodicamente, cuidar a alimentação e praticar exercícios. Devem evitar os golpes por telefone e na rua não cair na conversa do bilhete premiado, busque orientação na família sempre para ter uma vida longa e feliz.

Oração de Santo Antonio



Ó glorioso Santo Antonio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor.

Grande santo, vós que operais tantos milagres e que tantas graças alcançais para aqueles que vos invocam, tende compaixão também deste devoto servo, que está tão necessitado de vosso auxílio.

Dizei uma palavra àquele menino, que feliz aperta entre os braços e dele impetrai a graça. Humildemente vos peço…

