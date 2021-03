Dia Mundial da Água

22 de março de 2021

Data criada em 1992 pela ONU para ressaltar a importância da água para nossa sobrevivência e da necessidade de manter esse recurso disponível a todos. Cuidar das fontes de água é indispensável se pensarmos no quanto o corpo humano precisa de água para diversos processos. Santa Maria é muito bem servida com suas barragens, mas mesmo assim precisamos conscientizar a população sobre o uso moderado para não sofrer com a falta depois. Bem como, a rede pública de água é antiga, pelo tempo de município e anda encontramos os canos de ferro que vão sendo corroídos pela ferrugem, e somando-se a isso a rede de esgoto também deve ser trocada. O estado sinaliza a privatização da Corsan, onde ela atua, porque em várias cidades tem administração própria, por exemplo, Porto Alegre. Mas aqui foi renovado o contrato por longo prazo recentemente e a receita do nosso município deve ser uma das maiores do estado e pelo baixo que a água vem das barragens lá do alto dos morros. Mesmo assim, dada a pandemia, a estiagem que tivemos e ainda não choveu o suficiente é preciso cuidar o consumo de água, ela é vida e saúde.

Responsabilidade de todos: depois de uma batalha judicial no final de semana onde uma autoridade jurídica baseada na lei manda mais que o governador. O setor empresarial e o empreendedorismo buscou a liberdade e o governador atendeu, uma causa justa pela cogestão, não podemos comparar a grande Porto Alegre, cidades do porte de Santa Maria e cidades pequenas, porque os hábitos são diferentes. Quem sabe do seu município é o prefeito e sua equipe. E assim deve ser a cogestão. Quis o bom senso da autoridade superior do judiciário que cassasse a liminar dando condições para que todos possam trabalhar a partir de hoje. Mas tem um porém, é preciso manter o distanciamento, respeitar as regras que a prefeitura publicou e o setor empresarial e segmentos em geral devem fazer com que os consumidores respeitem o acesso aos estabelecimentos. Isso vai até dia 4, logo após a Páscoa, vá às compras com rapidez sabendo o que vai comprar e sem causar transtornos. Jesus precisamos de ti para que cada um seja consciente de seus atos, com mudança de hábitos e costumes, pois vivemos um momento de transformações e devemos nos adequar a elas. Dai-nos o caminho do bem e da paz para que possamos ir adiante distantes da pandemia que já deu o recado. E várias empresas locais, entre elas a Desinservice abriram a segunda-feira com a sanitização de grande parte da cidade, e o Jeferson mesmo foi quem conduziu o caminhão para colaborar mais uma vez com a limpeza e eliminação do vírus das vias públicas. Apesar do comércio e demais segmentos estarem abertos seguimos em bandeira preta tomando todos os cuidados necessários.

Colégio Militar: foi num pavilhão do Parque Regional de Manutenção em 22 de março de 1994 criado o Colégio Militar, inicialmente com 132 alunos. E nessa trajetória só que acompanha sabe quantos alunos ali receberam o aprendizado juntamente com a disciplina militar.

Sicredi: Região Centro RS/MG continua até 5 de abril realizando suas assembleias e é bom que os associados participem. Se não conseguir acessar sicredi.com.br/assembleiadigital ligue para sua agência.

