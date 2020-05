Dia do trabalho

1 de Maio de 2020

Relembra uma greve realizada em Chicago em 1º de maio 1886 em que os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho e principalmente a redução da carga horária de 17 horas para 8 horas. Essa conquista encoraja outros trabalhadores pelo mundo a irem em busca de seus direitos, ganhando códigos de trabalho e até sendo sancionados na Constituição.

No Brasil: tudo começou a partir de 1933 na gestão Vargas, quando foi criado o Ministério do Trabalho e com isso dando aos trabalhadores direitos e deveres, inclusive às mulheres que puderam votar. E a primeira CLT foi lançada pelo governo federal em 1º de maio de 1943, remendada como acontece com outras leis brasileiras, códigos civil, penal e outros tiveram uma longa existência superior a 50 anos. Constata-se assim o conteúdo e conhecimento dos legisladores daquela época. Hoje a lei é sancionada e no dia seguinte já vem alterações a mesma. Mas no Brasil avançou, no segundo governo Vargas começou a turbulência com as manifestações e greves reivindicando direitos e prosperando. O dia mais trágico foi o suicídio de Vargas em 1954. E a partir daqui até 31 de março de 1964 só quem conheceu a Cooperativa dos Ferroviários local que corresponde hoje ao shopping, bem como a indústria de vagões a maior da América Latina. Tudo acabou graças aos direitos de alguns e poucos deveres. Olhamos no momento a situação bancária, a desculpa é que a tecnologia causou o desemprego e o varejo passou para as lotéricas. O sindicato é importante quando trabalha em conjunto com o patronal, lamentável no dia 20 deste mês só as 18h que o sindicato patronal e dos trabalhadores do comércio decidiram que as lojas poderiam abrir no dia 21, sendo que o comércio fechou às 17h, por isso o fracasso do feriado do dia 21. Dada a realidade atual, a crise governamental, a falta de dinheiro, a falta de arrecadação, não tivemos produção, o que vem pela frente é notório o desemprego como já registramos. Aí o trabalhador fica na ânsia da cesta básica, do auxílio governamental e ainda correntes do país querem penalizar o setor empresarial para ajudar a pagar a conta pública, mas até o presente desta edição nenhum movimento foi lançado no Brasil para cortar despesas da máquina pública das três instituições que consomem bilhões que têm origem nos impostos que pagamos. E ainda o executivo faz o repasse para o legislativo e o judiciário, e este ainda tem parte da receita das taxas que se paga no judiciário nas custas processuais e nos serviços cartorários que são elevadíssimos. Um 1º de maio que começa amanhã, Mês de Maria e das Mães e do aniversário da cidade. Todos fiquem em casa sem nada a festejar, só quem tem um emprego faça tudo para mantê-lo e sempre negocie com o patrão, porque a quem está desempregado os sindicatos desaparecem. Só para recordar o potencial da Cooperativa dos Ferroviários, a nossa Vila Belga, éramos felizes e não valorizamos talvez pela indução de lideranças que não buscam a paz, a tranquilidade e o progresso, só direitos. Os últimos governantes após estudos, debates com todos os partidos e juristas alteraram a CLT do passado trazendo direitos e benefícios e o principal ponto sempre a negociação entre empregado e empregador, inclusive recentemente mais uma vez a justiça decidiu que nos acordos da Reforma Trabalhista que não previa a presença do sindicato e estes recorreram ao judiciário e o STF deu sinal verde, não é necessária a presença do sindicato no acordo entre empregador e empregado. O que facilitou para ambas as partes, é necessário a confiança já que nosso país precisa tanto do setor empresarial e vão se dar falta agora no final do mês e no próximo com a baixa arrecadação de impostos fazendo falta para manter a máquina pública.