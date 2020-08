Dia do soldado

25 de agosto de 2020

Hoje, 25 de agosto, em todo o Brasil no passado aconteciam as formaturas, solenidades militares para homenageá-los. Neste ano diferente, porque a pandemia alterou, mas o comando militar emitiu a nota destacando a importância do soldado brasileiro e o seu patrono, Duque de Caxias. Em nossa cidade não é diferente, onde acolhemos a 3ª DE sob o comando do General Hertz, são 47 organizações militares e 15 mil homens espalhados nas unidades na região central, mas o número maior fica em Santa Maria. Uma data marcante pelo quanto representam para o município o efetivo, seus familiares, a conservação dos prédios e logística e o quanto contribuem para as ações sociais quando chamados por toda parte. Neste momento o Exército Brasileiro passa por transformações e necessidade de melhorias, entre outras mudanças na Escola de Sargentos das Armas, hoje com sede em Minas Gerais. E Santa Maria pela localização, uma área nobre no Boi Morto é forte candidata a acolher esse investimento. Imaginem quantas cidades estão nesse momento trabalhando e aproximando-se para levar para si uma escola dessa envergadura. Hoje sem desfiles, mas sentem-se todos homenageados pelo povo brasileiro. A foto é de arquivo.

Bike Point: sucesso no último domingo em Arroio Grande com centenas de ciclistas presentes e assim semeia-se a conscientização e a responsabilidade por alguns em não respeitar regras de trânsito. E o próprio local do evento é comum passeio ciclístico inclusive no final da tarde, e as ruas são estreitas tornando o caminho perigoso. Valeu a iniciativa, movimenta a cidade e o comércio também.

Rua Pedro Santini: inicia próxima a Estação Rodoviária, atravessa a 158, é um acesso para a Sede Campestre do Clube Dores e também para o Jardim Berleze. A enchente levou um pontilhão, ela está interrompida, agora é muito simples, é só colocar tubos de metros de diâmetro em dose dupla e é possível liberar a passagem em um dia. Tudo uma questão de agilidade e faz falta pelo quanto encurta caminhos.

Profissionais liberais: o governo sancionou um crédito de até R$ 100 mil, nível técnico e superior. O limite do financiamento é 50% sobre a receita anual do pretendente. Aí vem o caso, será que eles declaram Imposto de Renda corretamente? Por isso chama-se liberal, com prazo de 36 meses com juro convidativo a 5% ao ano.

Bagé: R$ 251 mil em recursos do ministério do Turismo para construir um centro de eventos para a corrida de cachorros. E o espaço para rinhas de galo vai ter verba também? E para a farra do boi? O brasileiro sabe inventar e criar.

Extradição: suspeito de atacar bancos no estado estava preso na Argentina, fomos buscar o criminoso de avião. Com o dinheiro dos bancos ele poderia pagar a conta dos transportes e a estadia também. Suspeito de participar de 12 ataques algum dinheiro deve ter sobrado.

Cargos: quantas pessoas desse país se beneficiam do espaço que conquistaram pelo trabalho e pela importância do setor que o promove e nem sempre pensam no povo, mas apenas em si. Se for verdade o caso de Goiânia em que o Padre Robson é suspeito, compete a justiça, polícia e Ministério Público investigar e trazer a verdade para os milhões de devotos que deixavam suas cidades com sacrifício para lá comparecer e rezar e ao mesmo tempo mensalmente faziam suas contribuições. O projeto de evangelizar é ótimo quando bem conduzido, com transparência e fidelidade, que tem por meio motivar e congregar mais ao mundo católico. Esse fato, tomara que não seja verdadeiro deixa um alerta para tantas pessoas que ocupam cargos e neles se promovem pensando apenas em si e não na missão que lhe é incumbida. Atentos em todo país quando alguém tem uma missão nobre qual é o seu procedimento. Que o caso de Goiás sirva de modelo para que o povo fique atento e os responsáveis mais ainda, porque não é justo que alguém usufrua de tantos benefícios e depois de preparado dá um até logo, não só na religião, mas em todos os segmentos.

Que semana: é só terça-feira, sem conjuntura política nacional. A campanha não começou e mesmo assim está muito fria. Três fatos devem chamar a atenção no Brasil, primeiro a deputada do Rio suspeita do crime e caberá a polícia e justiça investigar e julgar, pelo visto tanta solidariedade e agora está nessa situação. Segundo: o caso do padre Robson, que está repercutindo, imagine a situação dos devotos do Pai Eterno e o quanto colaboraram, mas Deus sabe sentenciar e perdoar. Terceiro: assisti hoje a entrevista do advogado do Ronaldinho que também ficou 6 meses no hotel no Paraguai e pelo que senti uma grande ação de indenização vem pela frente, se o Paraguai agisse com todos os traficantes e contrabandistas assim, estaria riquíssimo, mas sempre é bom atingir alguém que traga nome. Que a justiça apure a verdade. Nos três casos julgue sempre as pessoas, nunca atinja a empresa, os colegas, a entidade ou instituição, pois em todos os meios onde tem público sempre encontramos alguém que em dadas oportunidades sabe aproveitar.

Feirante: é dia do soldado, mas também do profissional que comercializa a produção sua ou de terceiros e abastece uma comunidade. Em Santa Maria tem uma riqueza de feiras por toda parte e o ponto alto é na sexta-feira na Praça dos Bombeiros, onde estará nesta o caminhão do peixe e no sábado o Feirão Colonial da Heitor Campos, da região central para o consumidor e lá também estará o caminhão do peixe. E quantos feirantes se transformaram, prosperaram e são grandes empresários hoje. Encontramos muitos exemplos em Santa Maria, por isso que incentivo ao pequeno produtor que poderá dessa semente render bons frutos.

SESC Santa Maria: com sua sede no Parque Itaimbé, um belo prédio, toda a estrutura para atender bem o setor comercial e a partir de 2021 passará a ter aqui o Ensino Fundamental. Gradativamente, ano após ano, vai aumentando espaço e oferta de vagas, vão iniciar com 42. E ali já funciona o Sesquinho com 102 alunos. É uma notícia positiva para Santa Maria, em quanto o SESC faz para trabalhar em benefício do associado e muito em breve a construção do prédio na Rua do Acampamento, evidente que poderão vir mudanças tendo em vista o momento atual. E a unidade local em breve terá novo diretor, pois o Pedro Saccol Filho foi transferido para Santana do Livramento, perto de sua esposa que tem negócios naquela cidade, mas sabemos que ele não abandonará Santa Maria por ser sua cidade natal, ter seus familiares aqui e a filha que é arquiteta. Quando se fala em notícia positiva, principalmente a educação para nós sempre é bem-vinda e é o positivismo que tanto pregamos pelo ensino.